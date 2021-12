Daniel Ferrer Cubillán, el mánager detrás de reconocidas celebridades como Gaby Spanic y Alicia Machado El productor, escritor, periodista, director y representante de artistas se ha convertido durante los últimos años en uno de los referentes más destacados de su sector como CEO de su propia empresa, Hispanomedio. Daniel Ferrer Ángel Ramos, CEO de Hispanomedio | Credit: Ángel Ramos Empezó su carrera cuando era apenas un adolescente como presentador y actor de exitosas series juveniles en su Venezuela natal y con 18 años se convirtió en el autor de dramáticos para televisión más joven tras escribir la historia de la última telenovela juvenil que produjo RCTV antes de su cierre, lo que le valió el reconocimiento de la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York y lo llevó a descubrir además que "escribir, producir y crear" era su destino. Daniel Ferrer Cubillán estuvo en contacto desde muy joven con el medio del espectáculo, primero delante de las cámaras y más tarde detrás. Hoy, es el mánager de reconocidas estrellas como Gaby Spanic y Alicia Machado y el CEO de su propia empresa, Hispanomedio, a través de la que se dedica de lleno a la representación de artistas y la creación, desarrollo y comercialización de formatos audiovisuales y teatrales. Hablamos con Daniel Ferrer sobre su exitosa trayectoria en el medio y su experiencia de trabajo con dos de sus representadas más famosas: Spanic y Machado. Representante de artistas, productor, escritor, periodista, director, ¿hay alguna faceta dentro del medio del espectáculo que se te resista? Todas las he disfrutado enormemente. Empecé realmente como presentador y actor, haciendo series juveniles en Venezuela cuando era un adolescente. Trabajando en RCTV descubrí mi verdadera pasión por el mundo del entretenimiento en general. Gracias a la ayuda de Jose Simón Escalona, que era el VP de Dramáticos del canal, a mis 18 años escribí la historia original de la última telenovela juvenil que produjeron antes del cierre Pura Pinta, historia donde además era uno de los protagonistas. Eso fue un parteaguas en mi vida porque obtuve el reconocimiento de la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York por ser el autor de dramáticos para televisión más joven. Allí descubrí además que escribir, producir y crear era mi destino. Desde pequeño imagino que habrás sentido esa atracción por todo lo que tiene que ver con el espectáculo, ¿o me equivoco? Desde muy pequeño me encantaba la televisión venezolana. Veía las telenovelas, las series y los programas juveniles con la ilusión de querer ser parte, y sobre todo de conocer lo que sucedía detrás de las cámaras. Lamento profundamente lo que ocurrió [entre Gaby Spanic y Alicia Machado en La casa de los famosos] porque creo que existía cariño entre ellas antes de entrar al proyecto — Daniel Ferrer Cubillán ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes asociado a este medio? Mi tío Reinaldo Cubillán dirigía la emisora de radio más representativa de la ciudad donde nací, Maracaibo, y creo que en parte me despertó esa curiosidad al verlo trabajar, manejar su programación y organizar los eventos de aniversario. Era tan apasionado y respetado por su trabajo que me generaba una profunda admiración. Descubrió a grandes talentos y sobre todo se convirtió en el defensor más importante de la cultura zuliana, su música y sus tradiciones. Él sigue trabajando y siendo una gran referencia para la industria musical y la radio de mi país. Nunca trabajamos juntos, la radio no era lo que me atraía, y ser el sobrino de, tampoco, pero sí ha sido una gran referencia en mi carrera. Mi primera oportunidad fue a los 14 años en el canal 11 del Zulia conduciendo un programa llamado Jóvenes estrellas. Daniel Ferrer Daniel Ferrer, mánager de artistas | Credit: Ángel Ramos ¿Cuándo y cómo surge la idea de convertirte en representante de artistas? Gracias a la hermosa Roxana Díaz. Ella es una de las mega estrellas de nuestro país, iba terminando de grabar su última telenovela y yo la llamé para que participara en un evento que estaba produciendo en Maracay y ese día hubo una magia que nos une tantos años después. A partir de ese momento me convertí en su mánager y gracias a su impulso también en el representante de otras celebridades venezolanas, e incluso empecé a producir campañas publicitarias y teatro, y desde ese entonces hasta ahora he tenido la bendición de producir espectáculos propios y más de mil eventos en treintas países. Definitivamente ella ha sido determinante en mi vida. ¿En qué momento de tu vida decides fundar Hispanomedio? Justamente en el 2010 a raíz de que empiezo a trabajar como mánager la crisis en la televisión venezolana se empieza a agudizar y decidí empezar a crear los proyectos para nuestros talentos. Indira Páez tenía una obra llamada Mujeres de par en par, le pedí los derechos y yo decidí llamarla Divinas, reuní a un grupo de talentos importante y terminamos haciendo ese espectáculo durante más de 4 años de manera ininterrumpida con un éxito arrollador, teníamos la línea de mensajería de texto en TV Nacional, campañas de zapatos, pantalones, etc. Es allí cuando decido darle forma a la compañía que se dedica a la representación de talentos y la producción de teatro y televisión. [A Gaby] le ha tocado una vida compleja, muy expuesta, pero creo que la pasión y el amor por su hijo es tan grande que ha superado cualquier prueba — DANIEL fERRER cuBILLÁN ¿Trabajar con tantas celebridades tan importantes es tan difícil como se ve aparentemente desde fuera? Muy complejo. El ego puede ser el peor enemigo de un artista y cuando vivieron las mieles del éxito peor aún porque es como un monstruo, un demonio que los controla en ocasiones. Con honestidad debo decirte que si yo no tuviera el maravilloso psicólogo que tengo no podría lograrlo y aprender a separar mi trabajo de mi vida porque como buenos artistas son apasionados, intensos, controladores, además que en ocasiones los más grandes enemigos que tienen en sus carreras son ellos mismos. Daniel Ferrer Daniel Ferrer, CEO de Hispanomedio | Credit: Fotógrafo Ángel Ramos ¿Cuál dirías que es la parte más difícil de un representante de artistas? Saber elegir. No todos los mánager funcionan con todos los talentos y viceversa. Tienes artistas que por su naturaleza requieren un tiempo, una atención y dedicación diferente. En mi caso decidí convertirme en lo que ellos necesitaban. La queja recurrente era que sus mánager anteriores no tenían tiempo, tenían preferencia por alguien más o que solo eran 'carpeteros' que enviaban a treinta perfiles para el mismo personaje, por eso decidí que en mi agencia somos un gran equipo, pero de las negociaciones con los talentos y los proyectos me encargo yo, y de estar presente con ellos cuando te necesitan, que es 24/7/365. Te ha tocado estar irremediablemente en medio del conflicto que se originó entre Gaby Spanic y Alicia Machado a raíz de su participación en La casa de los famosos, ¿cómo has vivido esta situación siendo el mánager de ambas? Ha sido muy difícil ser equitativo y justo siendo el mánager de ambas porque cada quien actúa desde sus necesidades. Incluso públicamente apoyábamos a todos nuestros talentos desde el primer momento y nos parcializamos por uno solo cuando ya no había mas artistas de la oficina compitiendo dentro de la casa. Lamento profundamente lo que ocurrió porque creo que existía cariño entre ellas antes de entrar al proyecto. Por mi parte les he hecho saber que sus decisiones personales y lo que ocurrió entre ellas es un tema que respeto, pero no comparto. No soy parte del debate. Creo que el éxito [de Alicia Machado en La casa de los famosos] fue ser ella, ser auténtica. No tiene poses y quienes conocemos a Alicia sabemos que ella dice lo que piensa y siente siempre — Daniel Ferrer Cubillán ¿Cómo es trabajar en el día a día con Gaby? Gaby es una estrella y ella lo sabe. Es muy querida, responsable en su trabajo. Apasionada por la actuación. Comprometida con lo que hace. Le ha tocado una vida compleja, muy expuesta, pero creo que la pasión y el amor por su hijo es tan grande que ha superado cualquier prueba. Regresó para quedarse. Gaby Spanic Daniel Ferrer y Gaby Spanic | Credit: Cortesía ¿Cuál es el recuerdo más especial que tienes junto a ella? Son muchos recuerdos y anécdotas. Pero creo que nuestra llegada a Hungría a realizar Dancing with the stars fue una bonita experiencia. Yo no estaba consciente del éxito que tenía en Europa del Este. Ver a la gente dormir con frío de -5 grados fuera del hotel esperando para verla salir era una experiencia irreal para mí. En una ocasión nos escapamos de la seguridad que nos acompañaba día y noche y nos fuimos ella y yo solos a cenar. Se le acerca una mujer y se sienta en la mesa con nosotros a llorar de manera desconsolada y a su vez Gaby lloraba con ella, yo no entendía nada. La mujer no podía creer que estuviera conociendo a Paola Bracho y por solidaridad Spanic al verla llorar la acompañó (ríe). ¿Qué nos puedes avanzar del esperado monólogo de Gaby Spanic en Ay por favor La usurpadora? Se sigue trabajando en función de ese proyecto que es tan querido y esperado. Afortunadamente ella terminó Si nos dejan en Televisa, arrancó La casa de los famosos, se fue a Hungría de nuevo, acaba de hacer una participación especial en una película y ahora inicia otro proyecto dramático. Es una deuda pendiente con su público, lo teníamos previsto justo antes de la pandemia y esperamos finalmente en el 2022 podamos empezar a girarlo. ¿Cómo valoras el triunfo de Alicia Machado en La casa de los famosos? ¡Una gran sorpresa! Ella misma no se lo esperaba. Creo que su éxito fue ser ella, ser auténtica. No tiene poses y quienes conocemos a Alicia sabemos que ella dice lo que piensa y siente siempre, y esa honestidad creo que la llevó a conectar de una forma tan orgánica con la audiencia que se convirtió en la reina de la casa. Inconscientemente el show terminó girando en torno a ella. Lo tiene merecido el premio porque ganó el primer lugar, la comunidad de seguidores más grande y fiel que ha tenido en 25 años de carrera y un número importante de propuestas de trabajo. Daniel Ferrer Daniel Ferrer y Alicia Machado | Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Algún proyecto que nos puedas avanzar sobre lo que viene para ella? Eso tendría que responderlo ella, sería lo justo. Pero debo decirte que tendrá un 2022 lleno de grandes oportunidades profesionales. Estrenará su monólogo Yo sí soy cabrona en enero, que vamos a girar por Latinoamérica, y hará una serie. ¿Qué esperas que venga para ti e Hispanomedio en 2022? ¿Cuáles son tus planes? Seguir produciendo, creando y creciendo con la agencia, fortalecer la carrera de nuestros talentos, no solo las estrellas que todos conocen, sino también casos como Daniela Martínez, que es la protagonista juvenil de Nicandro Díaz en Televisa actualmente, y que termina su telenovela y arranca a estelarizar dos series en el 2022. Ella por mencionar un caso. Vamos a retomar las giras teatrales, a producir la nueva temporada de What's Up Alicia, dos nuevos programas de televisión, Divinas Late Night Show e HispanoTV, pero la meta sigue siendo poder hacer dramatizados.

