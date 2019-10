Daniel Elbittar revela que su padre padece de cáncer El esposo de Sabrina Seara se sinceró ante sus fans y admitió que su familia necesita de oraciones y palabras de apoyo, pero también ayuda financiera. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El actor Daniel Elbittar reveló que atraviesa un duro momento familiar ya que su padre fue diagnosticado con cáncer. Elbittar, quien interpreta al Chris Pérez, el esposo de Selena Quintanilla, en la serie El secreto de Selena (Telemundo) notificó a sus seguidores en las redes sociales sobre la situación de su progenitor para pedir colaboración monetaria a través de una página de Go Fund Me. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Mi Papá fue diagnosticado con cáncer en el pulmón estación cuatro con metástasis cerebral y Suprarrenal”, escribió en Instagram compartiendo imágenes junto a su papi. “Si pueden colaborar con lo que sea, se los agradezco Eternamente”. En el sitio en línea de recolección se explica que debido a la situación de Venezuela muchos exámenes y tratamientos no se pueden realizar en el país por escasez y otros factores”, es por lo que necesitan traerlo a Estados Unidos. El esposo de Sabrina Seara se sinceró ante sus fans y admitió que su familia necesita de oraciones y palabras de apoyo. “Estamos pasando por un momento muy fuerte en la Familia. Les pido sus oraciones, seguimos con fe y mucha fuerza. Dios con nosotros”. Las muestras de apoyo para el intérprete no se han hecho esperar. Varios colegas del Elbittar dejaron emotivos comentarios y se comprometieron con regar la voz en sus respectivas comunidades en línea para que el mensaje llegue a más personas. Casado desde hace casi 5 años con la también actriz venezolana y padre de un precioso niño llamado Maximiliano, el intérprete de 40 años ha conseguido encontrar el balance perfecto entre su profesión y su vida personal que le permite ser hoy un reconocido actor con una hermosa familia. Advertisement EDIT POST

