Daniel Elbittar muestra cómo quedó su rostro tras intoxicarse El actor venezolano se ha visto obligado a usar gafas de sol mientras graba en México la nueva telenovela de TelevisaUnivision La herencia: un legado de amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniel Elbittar Daniel Elbittar | Credit: Mezcalent Las gafas de sol se han convertido por obligación esta semana en un complemento inevitable para Daniel Elbittar mientras graba en México La herencia: un legado de amor, el nuevo melodrama de TelevisaUnivision que protagonizan Michelle Renaud y Matías Novoa. ¿El motivo? El actor venezolano, quien dio vida el año pasado a César en la exitosa telenovela La desalmada, sufrió el fin de semana una intoxicación que provocó que su rostro se hinchara. Así lo dio a conocer el intérprete de 42 años este martes a través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 1 millón y medio de seguidores. "Tengo todo el día grabando con lentes porque me intoxiqué el fin de semana, tengo los ojos como un sapo, literal (ríe) y descubrí que creo que soy intolerante al queso, a la lactosa", explicó el esposo de Sabrina Seara, quien se encuentra nuevamente en la dulce espera. Daniel Elbittar Credit: Instagram Daniel Elbittar A pedido de sus fans, Elbittar compartió una imagen por medio de sus historias de Instagram en la que muestra cómo quedó de hinchado su rostro tras la intoxicación que sufrió. Daniel Elbittar Credit: Instagram Daniel Elbittar "Por eso grabé todo el día con lentes", escribió junto a otra instantánea. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor estrena este lunes 28 de marzo en México la telenovela La herencia: un legado de amor, melodrama en el que conforma el triángulo protagónico de la historia junto a Renaud y Novoa. "La telenovela es un melodrama actualizado, moderno y hecho en grandes locaciones. Es una historia que mezcla tanto la vida en el campo como la vida en la ciudad. El conflicto principal son cinco hermanos cuyo padre muere y les deja una herencia, pero llega una hermana no reconocida, que es el personaje de Sara interpretado por Michelle Renaud, y básicamente viene una lucha por la herencia", contaba Elbittar semanas atrás en una entrevista con People en Español en la que también avanzaba detalles de su personaje. "Mi personaje se llama Pedro del Monte y básicamente viene siendo el villano de la telenovela. Pedro es un villano encantador, mujeriego, carismático, irónico, sarcástico… Por lograr sus objetivos dentro la historia es capaz de hacer lo que sea", avanzaba.

