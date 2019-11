Daniel Elbittar escribe una emotiva carta de despedida a su fallecido padre El actor y cantante venezolano ha dedicado unas hermosas palabras a su padre a través de las redes y junto a una inolvidable foto en familia. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace justo una semana, Daniel Elbittar solicitaba ayuda en sus redes sociales para conseguir donadores de sangre y así poder ayudar a su padre, cuyo estado de salud estaba en estado crítico. Desafortunadamente y a pesar de todos los intentos, su progenitor Jesús perdía la vida víctima de un cáncer en su Venezuela natal, cuya inestable situación económica y política no facilitaron mucho las cosas. El actor y cantante así nos lo hizo saber a través de su perfil de Instagram y junto a unas preciosas imágenes del hombre que tanto marcó su vida. Este fin de semana la familia le ha dicho adiós con profunda tristeza, una despedida que el galán de la serie El Dragón ha compartido en una emotiva carta. “Hoy te despedimos Papi, un momento muy duro para todos tus hijos y conocidos. Pero recordando todos los momentos hermosos que vivimos a tu lado. Es como ver una película en cámara lenta recordando toda una vida junto a ti. Te amamos y descansa en Paz. Nuestro Ángel”, ha escrito el artista venezolano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Toca volver a la vida y mirar hacia adelante. Daniel tiene muchas razones para seguir viviendo con optimismo a pesar de la dura situación que atraviesa su país. Y ese motivo se llama Maximiliano, su hijo, fruto de su amor con la también actriz Sabrina Seara. Juntos han formado una preciosa familia basada en los principios y valores de amor que aprendió de su padre. Descanse en paz. Advertisement EDIT POST

