Daniel Craig, quien interpreta a James Bond, confiesa que prefiere los bares gay por esta razón El actor británico Daniel Craig, estrella de la nueva película de James Bond No Time To Die junto a a Ana de Armas, cuenta porqué prefiere ir a bares gay. ¡La razón te sorprenderá! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniel Craig —quien interpreta al Agente 007 en la nueva película de James Bond No Time To Die— hizo una sorprendente confesión. El actor británico de 53 años fue entrevistado por Bruce Bozzi en su podcast Lunch with Bruce. "Yo he estado yendo a bares gay desde que tengo uso de razón", dijo Craig. "Una de las razones es porque no me meto en peleas en los bares gay tan a menudo. Me cansé cuando era más joven del tipo agresivo lanzando golpes en bares hetero porque yo no quería meterme en riñas. Y así pasaba, pasaba bastante", confesó. El actor asegura que disfrutaba el ambiente más relajado de los bares gay. "Todo el mundo estaba chill. No tenías que anunciar tu sexualidad. Estaba OK, y era un lugar muy seguro para estar. Y podía conocer a chicas ahí, porque hay muchas chicas ahí por exactamente la misma razón que yo", dice. Daniel Craig Credit: (Jeff Spicer/Getty Images for EON Productions, Metro-Goldwyn-Mayer Studios, and Universal Pictures) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los bares gay eran también un oasis para mujeres que querían escapar de hombres heterosexuales borrachos y agresivos, llenándolas de piropos no deseados, y conocer a chicas ahí era uno de sus "motivos ocultos" para ir en sus días de soltería, bromea el actor. Daniel Craig está casado con la actriz Rachel Weisz, con quien tiene una hija de 3 años.

