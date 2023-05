Importante conductor de Ventaneando fue hospitalizado de emergencia. Esto se sabe Daniel Bisogno parecía estar en buenas condiciones de salud, hasta ahora. Su estado de salud es complicado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana Daniel Bisogno fue hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México debido a que "presentó un cuadro hepático" que tuvo como resultado una cirugía. Fue la titular del programa Ventaneando, Pati Chapoy, donde el presentador trabaja desde hace más de dos décadas, la encargada de dar detalles de lo ocurrido. "Se le reventaron unas varices del esófago, para lo cual lo tuvieron que intervenir para pegar aquellas varices que se reventaron y empezar a ligar las varices que estaban a punto de reventarse", explicó Chapoy durante la transmisión en vivo de dicha emisión de TV Azteca. "Este procedimiento fue el sábado, que fue internado, estuvo en terapia intensiva. Posiblemente, lo pasen a terapia media". De acuerdo con la periodista, el también actor deberá permanecer en el nosocomio. "Va a ser sometido, durante toda la semana, a una serie de estudios para conocer el origen de lo que provocó todo esto. Entre los estudios que van a hacer, obviamente, va a ser revisar el hígado, los riñones, el páncreas", agregó. Daniel Bisogno Credit: Daniel Bisogno Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Pedro Sola, otro de sus compañeros del programa, dio su punto de vista respecto a esta delicada situación de salud. "Fue algo sorpresivo porque el viernes estuvimos con él. Estaba muy normal", mencionó. "Eso me provocó una preocupación muy seria. Tengo un enorme cariño por Daniel, una gran admiración. Lo queremos muchísimo. Es nuestro compañero desde hace 26 años, lo vemos diario; hemos vivido su vida". Pati Chapoy, además de dejar claro que todos en el equipo tienen un gran cariño por Daniel Bisogno, mencionó que procederá en estos días. "Afortunadamente, reaccionó rápido. Está muy bien atendido, está con especialistas. En este momento, obviamente, las únicas personas que pueden acercarse a él son sus familiares directos", concluyó.

