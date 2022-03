El tierno momento de Daniel Arenas con Daniela Álvarez en el Carnaval de Barranquilla Daniel Arenas ayudó a subir y bajar a su novia de la gran carroza del Carnaval de Barranquilla. ¡Lo más tierno que verás hoy! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniela Álvarez y Daniel Arenas siguen demostrando ser una de las parejas más lindas y unidas del momento. El actor colombiano ayuda a cumplir cada sueño que tiene su pareja, y ahora estuvo a su lado en un momento tan especial como el famoso Carnaval de Barranquilla, donde la exreina de belleza brilló con un hermoso atuendo. Muy tiernas son las imágenes en que se va a Arenas ayudando a subir y bajar a su novia de la gran carroza, y arreglándole el vestido, mientras Álvarez cumple una más de sus metas. La colombiana se sintió sumamente agradecida de poder participar del evento, y en especial con quienes estuvieron a su lado. "Qué felicidad ser BARRANQUILLERA! Gracias @gobatlantico por hacerme partícipe de este maravilloso Carnaval y subirme a la carroza más linda, la que resalta lo mejor de nuestra tierra Atlanticense! Gracias @elsanoguera por invitarme a abanderar contigo la inclusión. Gracias amor lindo por apoyarme en cada paso que doy @danarenas y a ti madre por tu amor y compañía", escribió Álvarez. Pero en medio de su alegría por haber, Álvarez no dejó pasar la oportunidad de felicitar a Arenas por su cumpleaños con un emotivo mensaje que ha cautivado a los seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Feliz cumpleaños Amor Lindo! Celebro tu Vida, celebro cada segundo cuando te miro, cuando te abrazo, cuando te veo sonreír. Desde muy chiquita le he rezado a Dios y a la Virgen por ti, y ahora que nos permite estar juntos solo quiero agarrarte de la mano para vivir lo que nos falte JUNTOS. Gracias hoy y todos los días a papá Dios por permitirme conocerte. Te amo mi mi ángel terrenal. Gracias por existir y que sean muchos más", escribió en Instagram. Hace unos días la ex reina de belleza, quien perdió su pierna izquierda debido a complicaciones tras una operación, tuvo que verse obligada a desplazarse en una silla de ruedas tras lastimarse el pie derecho. Ante esta situación, su novio no dejó de acompañarla ni un segundo. "Qué fortuna tener a un hombre que me carga sin cansarse y que feliz me lleva a pasear. No importa la circunstancia, importa nuestra actitud", dijo la colombiana.

