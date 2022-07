Daniel Arenas y Daniella Álvarez derrochan amor en sus vacaciones ¡Mira sus fotos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Daniel Arenas y Daniella Álvarez Credit: Instagram/ Daniella Álvarez Daniel Arenas y Daniella Álvarez pasearon su amor por el mundo. La pareja se fue de vacaciones y compartieron fotos y videos de sus aventuras juntos. De la mano, caminaron por el museo del Louvre en París y visitaron El Partenón en Grecia, entre otros destinos soñados. ¡Mira sus fotos! Empezar galería Sueño cumplido "Tenía susto de viajar sin poder caminar por la herida en mi pie derecho y sin imaginarlo 4 horas antes de montarnos en el avión apareció la scooter y wow!, he rodado en esta máquina como ustedes no lo imaginan. Subo y bajo rampas, cruzo calles, entro en todos los ascensores, quepo en todas las puertas, puedo andar sobre diferentes tipos de piso, me siento en cualquier restaurante, y simplemente cierro mi scooter y la pongo al lado mío, subo y bajo del tren llevando mi scooter como una maleta más", compartió Daniella Álvarez en Instagram. "Es ligera, se abre y se cierra sola, ando aproximadamente 18km con full batería, se recarga con solo enchufarla un par de horas, puede viajar en el avión y lo mejor: MI AUTONOMÍA". 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Almas viajeras "Como me lo dijiste un día amor lindo: de la mano, caminando, rodando o cargándote si es el caso'. Tú me enseñas cada día más el significado del amor incondicional, ese que no mira las dificultades o las circunstancias, ese que no ve lo que hace falta sino la esencia de mi corazón. Esta aventura ha estado llena de retos, aún y con mi herida en el pie sin poder caminar decidiste cruzar el mundo conmigo, y pues… nada como usar tus zapatos 3 tallas más grandes que los míos para poder tener mi aparato de oxígeno en el pie. Siempre llenos de bendiciones conseguimos a último minuto nuestra propia scooter 🛴 para no apoyar el pie mientras cicatriza… y bueno, GRACIAS por hacer nuestros sueños realidad, por cargarme, por curarme, por cuidarme, por consentirme, por todo y más. Te amo", expresó Daniella junto a fotos con su amado Daniel Arenas en la Torre Eiffel y el Museo del Louvre en París. 2 de 6 Ver Todo Hasta el fin del mundo juntos Las estrellas colombianas también visitaron Grecia, donde se dieron un beso de película en sus pintorescas calles de edificios blancos. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Pura felicidad Daniella Alvarez Daniel Arenas Credit: Instagram/ Daniella Álvarez La pareja visitó El Partenón en la Acrópolis de Atenas. Así de felices se veían en Grecia. 4 de 6 Ver Todo Amor verdadero "Duré muchos años de mi vida queriendo encontrar

'El Amor verdadero' y hoy puedo decir a casi un año de tenerte a mi lado que nuestra relación me ha enseñado a desaprender ese concepto de amor perfecto que tenía y entender que el verdadero amor es todos los días levantarse al lado de esa persona y querer ser mejor que el día anterior por ella y para los dos", escribió Daniel Arenas junto a esta foto con su amada con la que celebró el cumpleaños de Daniella Álvarez.

Bendecidos

¡Ella no se queda atrás! Daniella le dedicó este amoroso mensaje a Daniel en su cumpleaños. "Que la vida me permite seguirte amando cada día. Que el tiempo nunca se acabe para verte sonreír. Mi lugar favorito siempre será tu lado".

