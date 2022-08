La historia de amor de Daniel Arenas y Daniella Álvarez Desde su primera Navidad juntos hasta su paseo en góndola en Venecia, revive los momentos más emocionantes en la relación de Daniel Arenas y Daniella Álvarez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniel Arenas y Daniella Álvarez se conocieron gracias a la mamá de la exreina de belleza colombiana. Sandra Vásquez, la madre de Daniela, conoció a Daniel hace más de una década en un avión y le mostró una foto de su hija. "Mi mamá le dijo 'mírala qué linda, qué bonita, sean amigos'", contó Álvarez en el podcast Sin rodeo de Jomari Goyso. La modelo de 34 años, quien fue coronada Miss Colombia en el 2011, contó que su madre le dio u número de teléfono al galán de telenovelas como La gata y Corazón indomable. Daniel Arenas le escribió y comenzaron una amistad. "Eso fue en el 2012, recuerdo que le dieron mi celular y el hombre me escribió en el 2013, en el 2014, en el 2015, pero como amigos para conocerme y yo siempre tenía novio",dijo Álvarez. Fue en el 2021 que finalmente salieron a almorzar juntos por primera vez y así empezó el romance. ¡Todo sobre la relación de Daniel Arenas y Daniella Álvarez! Daniel Arenas y Daniella Alvarez Credit: Instagram/@danarenas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 2021: Su primera cita romántica Cuando finalmente se encontraron en el 2021, salieron a almorzar. Después del almuerzo, Daniel la acompañó a una cita médica. "Este hombre me ha acompañado a mi cita en la prótesis y yo lo primero que hice fue quitarme la pierna…Yo creo que el hombre que esté conmigo y que se enamore de mí tiene que enamorarse de eso que soy yo, de mi realidad, y eso es lo que pasó con Daniel", relató ella en el podcast Sin rodeo. Agosto, 2021: Video de ellos cantando karaoke dispara alarmas de romance Un video en el que se veía a la presentadora cantando karaoke junto a un cariñoso Daniel Arenas disparó los rumores de romance. Daniela dijo al programa Lo Sé Todo del Canal Uno, que solo era una amistad. "Daniel y yo somos amigos desde el año 2012 y, bueno, no sé. Somos amigos, la respuesta es que somos amigos", aseguró. Septiembre 7, 2021: Daniel Arenas confirma su noviazgo con Daniella El actor de la novela S.O.S. Me estoy estoy enamorando dijo: "Sí, somos pareja, somos novios desde hace unos meses y estamos muy contentos", en entrevista con el programa Fórmula Espectacular (Grupo Fórmula). "Mi Dios me la puso en mi camino y estamos en ese proceso de estar felices y de ser agradecidos con lo que estamos viviendo", añadió. Septiembre 18, 2021: Declaración de amor en Instagram Días después, Daniella compartió una foto en Instagram con su novio con el mensaje: "My Valentine". Octubre 4, 2021: Viajan a San Miguel de Allende En octubre, la pareja hizo un viaje mágico a San Miguel de Allende, compartiendo fotos en sus pintorescas calles. Noviembre 29, 2021: Viaje a Los Cabos "Que fortuna es compartir cada día contigo desde el amanecer hasta el anochecer. Te amo", escribió Daniela en Instagram, junto a fotos de ambos en la playa. "Nuestro México lindo y querido, que belleza de lugar, conocer El Arco y disfrutar de los leones marinos. Pero aún más lindo que sus bellezas naturales, está el cariño y hospitalidad de su gente", añadió la jueza de Nuestra Belleza Latina. Diciembre 20, 2021: Video de ambos bailando conquista corazones Un video de ambos bailando en un concierto en Miami se hizo viral. "Quiero bailar contigo toda la vida", le escribió ella a su novio. Diciembre 25, 2021: Su primera Navidad juntos Tras viajar el 17 de diciembre a Nueva York, donde visitaron la Estatua de la Libertad, la pareja pasó su primera Navidad juntos en casa. "Que el mejor regalo sea siempre la salud, el amor y la felicidad, de resto viene por añadidura. Gracias Dios por darnos tanto", escribió Álvarez, posando con su novio junto al arbolito navideño. Enero 1, 2022: Reciben el Año Nuevo juntos La pareja recibió el 2022 bailando y en compañía de la familia de Daniella Álvarez. "¡Y así empiezo mi 2022! Feliz, rodeada de mi familia, acompañada del amor de mi vida, haciendo lo que más me gusta, llena de gratitud", expresó ella. Marzo 30, 2021: Celebran el cumpleaños de Daniel Daniela celebró el cumpleaños de su amado con un video de sus aventuras juntos y un amoroso mensaje: "Que la vida me permite seguirte amando cada día. Que el tiempo nunca se acabe para verte sonreír. Mi lugar favorito siempre será tu lado". Mayo 25, 2022: Celebran el cumpleaños de Daniella "Duré muchos años de mi vida queriendo encontrar 'el amor verdadero' y hoy puedo decir a casi un año de tenerte a mi lado que nuestra relación me ha enseñado a desaprender ese concepto de amor perfecto que tenía y entender que el verdadero amor es todos los días levantarse al lado de esa persona y querer ser mejor que el día anterior por ella y para los dos", escribió Daniel Arenas en Instagram. Julio, 2021: Viajan a Europa "Como me lo dijiste un día amor lindo: de la mano, caminando, rodando o cargándote si es el caso'. Tú me enseñas cada día más el significado del amor incondicional, ese que no mira las dificultades o las circunstancias, ese que no ve lo que hace falta sino la esencia de mi corazón", expresó Daniella junto a fotos con su amado en la Torre Eiffel y el Museo del Louvre en París. La aventura no terminó ahí, en julio también viajaron a Grecia, donde visitaron el Partenón en la Acrópolis de Atenas. ¡Qué viva el amor!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La historia de amor de Daniel Arenas y Daniella Álvarez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.