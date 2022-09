Daniel Arenas es víctima de un desagradable robo en Colombia: "Desafortunadamente hay mucha inseguridad" El actor vivió un momento complicado cuando fue víctima de un robo mientras se encontraba en Bogotá, Colombia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniel Arenas Daniel Arenas | Credit: Instagram Daniel Arenas Daniel Arenas compartió con sus más de 2 millones de seguidores en Instagram que fue víctima de un robo mientras estaba usando su celular en un parque de Colombia. Y aunque no especificó la ciudad concreta, se ha podido saber que se trataba de Bogotá. "Hola, ¿cómo están? Hace rato no pasaba por acá a saludar. Hoy lo hago porque les quiero contar dos cosas que considero importantes. La primera es que ayer me robaron. Iba caminando por un parque, recibí un mensaje y me senté a contestarlo. Obviamente, uno se distrae contestando el mensaje y pasó un tipo en una moto y me rapó el celular", contó Daniel Arenas en sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Afortunadamente en esto ni cuenta me di, cuando volteé a ver el tipo de la moto ya iba cruzando la esquina... Contarles que hay que tener cuidado, ya no podemos salir a las calles con cosas de valor porque desafortunadamente hay mucha inseguridad y pasamos un mal rato. Entonces mucho cuidado por favor, no solamente en Colombia sino que sabemos que en otras partes también está muy inseguro", añadió el novio de Daniella Álvarez. Tras este desafortunado hecho, Daniel destacó que ya tenía un nuevo celular, el cual consiguió en una empresa de tecnología con la que ya había tenido contacto anteriormente. Por el contrario, su relación con Daniella está pasando por un gran momento. La pareja disfrutó de unas vacaciones de ensueño por Europa y muchos a su vuelta pensaron que la modelo estaría embarazada por unas imágenes donde se apreciaba con la tripita más abultada. Ante estas especulaciones, la modelo quiso desmentirlo por completo: "Claro que no... Será que me engordé en el paseo, será lo máximo que pudo haber pasado, me subí cuatro kilos, pero más allá de eso, nada", dijo Álvarez al programa de televisión colombiano Lo sé todo.

