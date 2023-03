Daniel Arenas es sorprendido por su familia en Hoy día con motivo de su cumpleaños Tres personas muy especiales en la vida del conductor y actor colombiano se conectaron este jueves al programa matutino de Telemundo para felicitarlo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniel Arenas llegó este jueves a sus 44 años. "Mis metas siempre son personales, de yo mismo crecer, de yo mismo mejorar en mis errores, de yo mismo mejorar en mis fallas", dijo el actor y ahora conductor de Hoy día (Telemundo) en una entrevista con MezcalTV. "En el plano laboral yo debo decir que siempre he sido un gran bendecido de Dios porque me ha sorprendido enormemente durante toda mi vida, no solamente en el tema actoral, sino en las oportunidades que tuve para estudiar, para viajar, para crecer. Y en este momento de mi vida cumpliendo 44 años nunca me esperé que de una empresa tan importante como Telemundo me fueran a llamar para ser presentador de su morning show. Fue una sorpresa el año pasado cuando me llamaron", reconoció el galán de exitosas telenovelas como Corazón indomable y Mi marido tiene familia. Daniel Arenas Daniel Arenas celebra 44 años en Hoy día | Credit: Mezcalent Como no podía ser de otra forma, el programa matutino de Telemundo que también conducen Adamari López, quien se encuentra en estos días ausente del show, Andrea Meza, Chiky Bombom y compañía celebró a lo grande este jueves el cumpleaños del actor. Daniel Arenas Daniel Arenas celebra su cumpleaños con sus compañeros de Hoy día | Credit: Mezcalent El espacio mañanero sorprendió al presentador con un regalo muy especial. Sus padres y su hermana Juliana se conectaron en vivo desde Colombia para desearle un feliz cumpleaños. "Mi hijito te queremos mucho, que Dios te siga bendiciendo. Estamos muy orgullosos de ti y de tu nuevo trabajo en Estados Unidos. Aquí te esperamos para celebrar", expresó su madre. "Querido Dani, ayer, mañana y siempre te queremos manifestar nuestro amor, nuestro cariño, nuestra admiración por lo que eres y por lo que tienes que hacer de aquí en adelante", continuó hablando su padre. "Admiramos muchísimo tu talante en ser amigo de tus amigos y estar muy pendiente de nosotros. Aquí te esperamos para poder compartir tantos momentos felices que nos has hecho compartir contigo. Estaremos pendientes de tu llegada…". Un momento de lo más emotivo que dejó al actor al borde de las lágrimas. "Gracias, los amo. No saben lo que significa para mí verlos en vivo y en directo. Mis papás son los ángeles terrenales que me dieron la vida y que no solamente me dieron la vida, sino que son mi vida, son mis amigos, son mis compañeros. Mi hermana Juliana, que está detrás también, es parte fundamental de mi vida. [También] mis otros cuatro hermanos. Somos 6 hermanos en la familia y somos una familia de verdad muy unida, muy amorosa, muy auténtica", dijo el actor visiblemente emocionado tras ver y escuchar a su familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La gran ausente fue la novia de Daniel, la modelo colombiana Daniela Álvarez, quien al menos públicamente no lo felicitó. Un detalle que no pasó desapercibido en las redes sociales. "¿Y la novia?", se preguntaron muchos. "¿Ya no son novios?", se puede leer en otro de los comentarios. Hoy día se transmite a las 7 a. m., hora del Este, por Telemundo.

