Daniel Arenas se emociona en Hoy Día al dar un mensaje de San Valentín "Les quiero confesar algo...". El actor colombiano protagonizó este martes un momento de lo más emotivo en el programa matutino de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniel Arenas Daniel Arenas se conmueve en Hoy Día (Telemundo) | Credit: Hoy Día Daniel Arenas protagonizó este martes un momento de lo más emotivo en el programa matutino Hoy Día (Telemundo). El actor colombiano, quien se unió oficialmente al equipo de conductores del show a finales de enero, aprovechó las cámaras del espacio mañanero de la cadena de habla hispana para enviar un mensaje muy especial con motivo del día de San Valentín. El inolvidable galán de exitosas telenovelas como Corazón indomable y La gata no pudo evitar emocionarse hasta casi las lágrimas al felicitar por su cumpleaños al hombre de su vida: su padre. "Yo les quiero confesar algo. Toda la vida para mí el día de San Valentín ha sido muy importante, pero es aun más importante porque hoy cumple años mi querido padre", comenzó compartiendo Arenas, quien solo en la red social Instagram cuenta con más de 2 millones de seguidores. Daniel Arenas se conmueve en Hoy Día (Telemundo) Daniel Arenas se conmueve en Hoy Día (Telemundo) | Credit: Hoy Día "Yo quiero contarles que todas las mañanas mi papá estando en Colombia, mi hermana, que está en Carolina del Norte, pone el celular a mirar la pantalla y me ve todas las mañanas. Padre te amo, eres mi héroe, eres el hombre más importante de mi vida, soy quien soy gracias a ti, eres mi ejemplo, eres un hombre que da ejemplo durante toda su vida con su carrera, con su personalidad, con su amor, con su cariño", dijo visiblemente conmovido el presentador. "Te extraño padre, eres mi vida, gracias por ser el papá que has sido, mi amigo, mi compañero y gracias por estar siempre al lado de mi mamá cuidándola. Te amo padre, cuento los minutos para estar contigo y abrazarte, feliz cumpleaños padre, tú eres mi amor y mi amistad", agregó. Sus compañeras de Hoy Día no pudieron ocultar su emoción al escuchar el hermoso mensaje que dedicó Daniel a su padre frente a las cámaras, especialmente Chiky Bombom. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Déjame decirte que tu forma de ser me da esperanzas de conseguir un hombre con el corazón que tú tienes. Eres un hombre que de verdad hay muy pocos como tú ahora mismo en este mundo, que Dios te bendiga", expresó la presentadora e influencer dominicana. Daniel Arenas Conductoras de Hoy Día (Telemundo) arropan a Daniel Arenas | Credit: Hoy Día "El que está detrás de esa pantalla es mi ejemplo y es el hombre más maravilloso que he conocido en mi vida", comentó Arenas. "Padre algún día ojalá llegue a ser como tú".

