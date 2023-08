Daniel Arenas se confiesa en Hoy Día: "A mí no me da pena hablar de esto y menos en televisión" El conductor y actor colombiano habló en su programa Hoy Día de la relación tan cercana que mantiene con Dios y la importancia que tiene en su vida: "Es lo que más me hace feliz". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace ya medio año que Daniel Arenas se unió al equipo de conductores del programa Hoy Día (Telemundo). El actor colombiano, quien supera los 2 millones de seguidores en Instagram, ha logrado ganarse un lugar en las mañanas de la televisión hispana con su personalidad y cercanía. El inolvidable galán de exitosas telenovelas como Corazón indomable y Mi marido tiene familia ha abierto su corazón a la audiencia a través del show mañanero en numerosas ocasiones. Daniel Arenas Daniel Arenas, conductor de Hoy Día | Credit: Instagram Daniel Arenas Este martes, el presentador volvió a desnudar su corazón al hablar esta vez de la relación tan cercana que mantiene con Dios y la importancia que tiene en su vida. "Les quiero confesar esto, que lo que más me hace feliz es mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque a partir de eso yo soy feliz en todos los aspectos de mi vida. Cuando yo estoy más cercano a Dios, cuando yo lo busco, lo encuentro, aprendo de él, porque muchas veces nos olvidamos, eso nos pasa a todos en todos los aspectos de la vida, pero cuando yo siento que estoy más cerca de él, cuando lo busco, cuando le hablo, cuando le confieso es cuando todo en mi vida empieza a fluir más", compartió Arenas en el programa mañanero de Telemundo coincidiendo con el Día Mundial de la Alegría. Daniel Arenas Daniel Arenas, conductor de Hoy Día | Credit: Hoy Día El extalento de TelevisaUnivision reconoció que su relación con Dios ha hecho que toda su vida fluya. "Mi relación con mi familia, mi relación con mi pareja, mi relación con mis amigos, mi relación en mi trabajo, entonces yo decidí ayer cuando me preguntaban qué era lo que más me hacía feliz, yo no podía decir mi familia, mi pareja, mis amigos, mi trabajo. No, todo eso lo envuelve cuando yo tengo una cercanía, cuando realmente busco a Dios y cuando yo realmente soy fiel a lo que siento y a lo que pienso de él", aseveró. "Porque mucha gente promulga ser cercana a Dios y 'soy un hombre de Dios o una mujer de Dios', pero, ¿qué es ser un hombre o una mujer de Dios?", se preguntó. "Es tener contacto cercano todo el tiempo, es estarlo buscando, es aprender de él, es tener temor de él, es que ciertas cosas a él no le agradan y uno pues sencillamente tiene que entender que no están bien y no las hace uno porque no le agradan y porque él fue un ejemplo muy grande y por eso mandó a su hijo con nosotros que fue Jesús". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y a mí no me da pena hablar de esto y menos en televisión a todos los que nos estén escuchando", dejó claro. "Cada que tenga yo oportunidad de hablar de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la Virgencita lo voy a hacer porque lo llevo en mi vida y sencillamente mi vida es mejor gracias a ellos". Arenas comentó que hay gente a veces que le dice que es "muy religioso'. Pero él no se considera una persona religiosa. "Yo soy creyente y llevo a Dios en mi corazón". Sus palabras resonaron con fuerza en las redes sociales, donde fueron muy aplaudidas por muchos televidentes. "¡Qué bueno que hables de Dios y no te avergüences. Te felicito" o "¡Qué bueno que hables de Dios en televisión, eso hace falta hoy día. Ahora te admiro más", son algunos de los comentarios que se pueden leer al respecto.

