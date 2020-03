¿Por qué no se le ha conocido novia? Daniel Arenas se sincera como nunca sobre su vida privada El actor colombiano, que suele ser siempre muy reservado al hablar de su vida privada, desnudó su corazón en una reciente entrevista en el programa de televisión Montse & Joe (Unicable). By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Daniel Arenas, quien triunfa actualmente en la televisión mexicana como protagonista de la telenovela de Televisa Médicos, Línea de vida, siempre ha sido muy reservado a la hora de hablar de su vida privada. Son pocas, por no decir ninguna, las novias que se le han conocido al galán colombiano durante los últimos años. ¿Pero será que tiene pareja en estos momentos? “No, estoy solo como siempre”, bromeó el intérprete de 40 años en una reciente charla con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade en el programa de televisión Montse & Joe (Unicable). Image zoom Danie Arenas El que fuera protagonista de exitosos melodramas como La gata y Mi marido tiene familia matizó que no siempre ha estado sin pareja, pero reconoció que las pocas veces que ha tenido novia ha preferido mantenerlo en un discreto segundo plano por lo que ‘la gente no se entera’. “No como siempre, pero las pocas veces que lo estoy [en pareja] como que no lo cuento y lo guardo mucho entonces la gente no se entera”, se sinceró Arenas, quien confesó que lo máximo que ha durado hasta la fecha en una relación de pareja han sido 4 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor, no obstante, no pierde la esperanza de encontrar algún día a la mujer de su vida y así poder cumplir uno de sus grandes sueños: ser papá y formar su propia familia. “Me encantaría ser papá, es uno de mis sueños por cumplir y espero que mi Dios me dé la oportunidad. ¿Cuántos ? No sé. Los que se puedan. Yo tengo cinco hermanos entonces soy de familia numerosa, amo las familias grandes pero lo que mi Diosito me dé”, aseveró. Image zoom Daniel Arenas Tanto anhela ser papá que el actor lleva años organizándose para que en el momento que tenga un hijo pueda dedicarse por completo a él sin tener que preocuparse por su situación económica. “Yo quiero ser un papá presente […] Llevo la mitad de mi vida trabajando, no creo que durante ese primer año o dos años sea más importante ir a trabajar que estar con mi hijo. Llevo 20 años planeándolo y organizándome para que eso sea posible”, admitió Arenas. Advertisement

¿Por qué no se le ha conocido novia? Daniel Arenas se sincera como nunca sobre su vida privada

