"¿Quién tiene pareja?": Así respondió Daniel Arenas en Hoy día a la pregunta en vivo El presentador y actor contestó a la pregunta del millón hecha en su programa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Están o no, Daniel Arenas y Daniela Álvarez? Esa es la duda que muchos de sus seguidores y admiradores de siempre no terminan de resolver, y sus protagonistas prefieren no contestar. De siempre, el conductor y la modelo han preferido llevar su vida personal en la intimidad, pero, en ocasiones, sí se dejaban ver en las redes sociales y en público de lo más felices y enamorados. La ausencia inesperada de ambos juntos en dichas plataformas y otros eventos profesionales y más personales, como cumpleaños, en los últimos meses, han dado que pensar que lo suyo se terminó. Daniel Arenas Daniel Arenas | Credit: Instagram Bendito Closet La sección de Entre nosotras del programa Hoy día fue reveladora esta semana ya que el también actor respondió a la pregunta más esperada: ¿Soltero o en pareja? Todos los ojos estaban en él. El invitado en cuestión preguntaba a los allí presentes, sus conductores, cuál era su situación personal, y ahí es que la respuesta y reacción de Daniel sorprendió e hizo sacar conclusiones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Quién tiene pareja aquí?", fue la cuestión hecha en vivo. Los que la tienen, levantaron la mano, él la dejó bajada junto al resto de solteros y solteras. Un gesto que no pasó desapercibido para los televidentes y usuarios en las redes, que enseguida lo comentaron. Aunque Daniel no habló demasiado al respecto y se dedicó a escuchar lo que el experto tenía que decir sobre el amor, para muchos es una prueba evidente de que la pareja habría puesto fin a su relación. Algo que, sin embargo, Daniela negó hace unas semanas, asegurando que sí estaban juntos pero que preferían no exponerse demasiado en público.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "¿Quién tiene pareja?": Así respondió Daniel Arenas en Hoy día a la pregunta en vivo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.