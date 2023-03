Daniel Arenas presenta a su "nueva familia" en medio de supuesta ruptura con Daniela Álvarez Durante varios meses la modelo ha brillado por su ausencia en las redes del actor. ¿Están realmente distanciados? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 25 de enero pasado el actor Daniel Arenas iniciaba una nueva etapa profesional al mudarse a Miami, FL., para dar inicio a sus actividades como conductor del programa Hoy Día de Telemundo. El cambio no solo implicaba el cambio de residencia y modalidad para el actor colombiano, sino que había algo que muchos notaron: que el actor se había mudado, según él mismo confesó, sin su novia, la modelo también colombiana Daniela Álvarez, quien por cierto junto con su ahijada Marcela Marañón se alzó con la victoria en la votación anual de las "25 Mujeres más poderosas" del 2023. Desde entonces no han cesado el runrún de una supuesta ruptura entre la parejita que encabezó una de las historias de amor más inesperadas y románticas desde que la madre de la modelo le pasó el número de teléfono de su hija al galán de la telenovela La gata. Así las cosas, este martes el nacido en Bucaramanga colgó en sus redes una foto muy especial para hablar de su "nueva familia". Y en dicha foto brilla por su ausencia la ex Miss Colombia. "Solo cuando se agradece de corazón se recibe en grande", expresó en su mensaje el actor al aparecer en una foto al lado de sus compañeros de Hoy Día. "Este no solo es mi nuevo trabajo, oficio y compromiso también es mi nueva Familia mi nuevo aprendizaje y mis nuevos retos". A pesar de contar con "likes" de la actriz Lorena Meritano, la influencer Yeinel y de la cuenta del programa en cuestión, no parece haber una señal de aprobación por parte de Álvarez. El post compartido por Daniel Arenas en sus redes sociales este martes: Daniel Arenas nueva familia Credit: IG/Daniel Arenas Este es el último post del actor colombiano al lado de la modelo Daniela Álvarez y fue publicado en mayo del 2022: Daniel Arenas Credit: IG/Daniel Arenas En julio ella colgó un post besando a su amado frente a la torre Eiffel y compartiendo imágenes de su viaje por Europa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El silencio de Álvarez tras e inicio de actividades de su pareja ha dado pie a muchas conjeturas. Especialmente cuando se desató el escándalo cuando el actor besó en la boca a su compañera Adamari López. Aún en medio de dicha controversia la modelo no hizo pronunciamiento alguno y mostró en sus redes que prosigue con sus actividades de modelaje, activismo, moda y canto. Según múltiples fuentes el famoso beso habría propiciado el principio del fin en su romance. ¿Será?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Daniel Arenas presenta a su "nueva familia" en medio de supuesta ruptura con Daniela Álvarez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.