Daniel Arenas pasa la cuarentena solo: "La mente te juega cosas inimaginables" El actor colombiano, que lleva meses encerrado en su casa sin tener contacto físico con nadie, compartió la inolvidable experiencia que está viviendo a raíz de la pandemia de la COVID-19. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Daniel Arenas está muy acostumbrado a estar encerrado en su casa cuando no está grabando una telenovela. "Yo soy muy solitario", confesó el actor colombiano durante una reciente transmisión en vivo que llevó a cabo a través de sus redes sociales. Pero de ahí a tener que permanecer solo durante meses sin poder salir de su hogar ni tener contacto con nadie debido a la cuarentena impuesta por la pandemia de la COVID-19 hay una gran diferencia. "La experiencia de vivir esto solo es totalmente diferente a quienes están, gracias a Dios, o con su pareja o con la familia o con los papás o con los hijos […]. Esto solo es otro cuento", reconoció el protagonista de exitosas telenovelas como Corazón indomable, La gata y Mi marido tiene más familia. "La mente te juega cosas inimaginables. Yo he pasado por la etapa de no querer saber de nadie, de no querer hablar con nadie. Dejé de seguir todo lo que sea noticia, hasta de chismes, de todo", se sinceró el intérprete de 42 años. Image zoom Daniel Arenas Mezcalent Aunque ha habido momentos difíciles durante la cuarentena, el actor se ha sentido acompañado en todo momento a pesar de encontrarse completamente solo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No me he sentido solo la verdad", aseveró. "Puede sonar muy frase cajón pero pues mi Dios me ha acompañado todo este tiempo y mi Dios se manifiesta de unas formas bellísimas, cada vez que salgo al balcón y siento el viento, siento los pajaritos cantando, siento el sonido del mar… El mismo olor del lugar donde estoy pues me siento acompañado", afirmó. Para el histrión el confinamiento está suponiendo una ‘gran experiencia’ de vida. "Ha sido una gran experiencia para crecer, para mirar hacia adentro, para replantearse cosas y espero que todo el mundo esté como en las mismas, queriendo encontrar cosas nuevas con toda esta experiencia", compartió Arenas, quien solo sale una vez a la semana de su casa para comprar comida. "Donde estoy han sido bastante estrictos y no puede salir ni entrar nadie a mi casa, solamente tengo un día a la semana para salir única y exclusivamente a hacer mercado". Image zoom Daniel Arenas Mezcalent A pesar de no poder ver físicamente a su familia desde hace meses, el actor se siente muy bendecido solo con saber que todos se encuentran en perfecto estado de salud. "Me siento muy bendecido porque yo estoy bien, estoy a salvo, no tengo la necesidad que tienen muchísimas personas de salir, mi familia también está bien, cada quien en su momento y viviendo lo que tienen que vivir pero en medio de todo sanos y resguardados", dijo.

