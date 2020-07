Daniel Arenas no sería papá soltero: "Un hijo para mí es el fruto del amor de dos personas" El protagonista de Médicos, línea de vida (Univision) respeta a quienes deciden convertirse en padres sin una pareja, pero su opinión al respecto es bastante clara. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Uno de los sueños que más anhela cumplir Daniel Arenas, el protagonista de la telenovela Médicos, linea de vida (Univision), es formar algún día su propia familia. Pero no a cualquier precio. Aunque respeta a quienes se animan a hacerlo, el actor colombiano tiene bastante claro que en el caso de no encontrar a la persona indicada con la que poder convertirse en padre no tendría un hijo solo. "No, para nada", responde sin dudarlo el intérprete de 42 años en entrevista con People en Español desde su Colombia natal, donde se encuentra pasando el confinamiento impuesto por la pandemia del coronavirus. "Con todo el respeto para quienes lo hacen, ni critico, ni nada. Estoy dando mi punto de vista. Un hijo para mí es el fruto del amor de dos personas y así es como lo veo yo, así fue como yo crecí en mi casa, en mi hogar". Image zoom Daniel Arenas Mezcalent El actor, que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram, asegura que ser padre ‘no es un capricho’ que tenga que cumplir sí o sí, por lo que si no llega a su vida la mujer indicada con la que poder formar un hogar renunciaría a su sueño de ser papá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si existe una persona con quien yo tenga ese sueño y tengamos las mismas metas, los mismos horizontes, obviamente todo rodeado de amor, que vengan los hijos, pero si eso no existe pues no”, reitera el también galán de exitosas telenovelas de Televisa como Corazón indomable, La gata y Mi marido tiene más familia. Image zoom Daniel Arenas Mezcalent Pasar tanto tiempo alejado de su seres queridos durante la pandemia ha afianzado en el actor la idea de que no hay nada más importante que la familia "Nada se compara con tu familia, con tu hogar, con tu núcleo familiar, entonces si algo sentía o pensaba con respecto a eso antes hoy en día creo que lo he afianzado aún más", asegura el intérprete de 42 años. "No veo la hora de estar otra vez con mi familia, de estar reunidos, de abrazarlos y sentirlos cerca y espero que mucha gente lo vea así porque esto es lo que nos ha enseñado, a estar cerca de nuestros seres queridos, protegerlos y realmente valorarlos".

