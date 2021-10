"Eres lo que siempre soñé": el mensaje de Daniel Arenas a su novia Daniella Álvarez Daniel Arenas y Daniella Álvarez se dieron una escapadita al pueblo mágico mexicano San Miguel de Allende y, según las fotos compartidas por la modelo en Instagram, la pasaron de maravilla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniel Arenas y Daniella Álvarez Daniel Arenas y Daniella Álvarez | Credit: Daniella Álvarez/Instagram Daniel Arenas y su novia, la modelo Daniella Álvarez, siguen deleitando a los seguidores con ese amor que se han dispuesto a vivir. ¡Los tortolitos compartieron nuevas fotos y la verdad es que se ven divinos juntos! La pareja se dio una escapadita al pueblo mágico mexicano San Miguel de Allende y, según las fotos compartidas por la modelo en Instagram, la pasaron de maravilla. ´Alvarez compartió varias fotos y solo escribió "Contigo", una palabra que acompañó de varios corazones porque realmente no hacía falta más explicación. Captura de pantalla Captura de pantalla | Credit: Daniella Álvarez/Instagram Arenas, por su parte, le comentó: "Contigo TODO. Gracias amor de mi vida. Eres lo que siempre soñé Te AMO". A pesar de que ya circulaban rumores sobre un posible noviazgo, no fue hasta inicios de septiembre que el galán de telenovelas confirmó que era pareja de la exreina de belleza colombiana. "Desde que llegué a México hace 11 años nunca hablo de mi vida privada ni sentimental ni amorosa, pero te lo voy a decir porque no tengo ningún problema y estoy demasiado feliz: sí, somos pareja, somos novios desde hace unos meses y estamos muy contentos", dijo Arenas en una entrevista con el programa Fórmula espectacular (Grupo Fórmula). Daniel Arenas Daniel Arenas y Daniella Álvarez ¡son novios! | Credit: Mezcalent; Instagram Nuestra Belleza Latina SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego la pareja compartió su primera foto juntos. "Nuestra primera foto. Ahí éramos Amigos. Hoy somos dos Amigos que se AMAN. Gracias por tu Amor y Amistad mi Tocayita", le dijo el actor. Los fans están siguiendo de cerca este nuevo amor, y les han dejado decenas de mensajes y buenos deseos. "Me encanta esta pareja", "hermosa pareja. Bendiciones", "¿La novela de ustedes para cuándo?", "hermosos!!!!! Que viva el Amor", les dijeron.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Eres lo que siempre soñé": el mensaje de Daniel Arenas a su novia Daniella Álvarez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.