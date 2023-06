Daniel Arenas y Daniela Álvarez son captados felices y viviendo un momento muy especial El presentador y la modelo vivían un momento cargado de sentimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniel Arenas y Daniella Álvarez Daniel Arenas y Daniella Álvarez | Credit: Daniella Álvarez/Instagram Cuanta más duda, más curiosidad. Eso es exactamente lo que está pasando alrededor de la relación entre Daniel Arenas y Daniela Álvarez. Los rumores de una supuesta ruptura de la pareja y la decisión de ambos de no hablar de su vida privada, sigue dejando en el aire su actual situación sentimental. Unas imágenes de ambos compartiendo un momento muy especial y bonito ha vuelto a poner en la palestra el estatus actual de la pareja. Y es que ambos fueron captados asistiendo a la iglesia juntos y viviendo una experiencia muy emotiva durante la celebración con el resto de asistentes. Unas imágenes que tiran abajo la idea de que ambos están separados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días, Daniel no levantaba la mano en su programa, Hoy día, cuando uno de los invitados preguntaba quién de los allí presentes tenía pareja. Su gesto dio la vuelta a las redes e hizo asumir a muchos que el romance había llegado a su fin. El encuentro tenía lugar en una iglesia de Miami y ambos se mostraron de lo más unidos durante la celebración. Una noticia que ha alegrado a los seguidores de ambos quienes siempre se han mostrado encantados de verles juntos y felices, como en el pasado.

