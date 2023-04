Daniel Arenas celebra sus 44 años sin Daniela Álvarez Rodeado del amor de su familia y sus compañeros de Hoy día (Telemundo), Daniel Arenas celebró su cumpleaños 44, pero. ¿y Daniela Álvarez? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Así como ha conquistado a los televidentes como copresentador en el programa Hoy día, Daniel Arenas también se ha ganado el respeto y el cariño de sus compañeros. Por ello, el colombiano se mostró más que bendecido de cumplir sus 44 años en el foro de la cadena Telemundo. "En el plano laboral, debo decir que siempre he sido un gran bendecido de Dios porque me ha sorprendido enormemente durante toda mi vida", confesó Arenas a Mezcal TV. "No solamente en el tema actoral sino en las oportunidades que tuve para estudiar, viajar, para crecer, y en este momento de mi vida cumpliendo 44 años, nunca me esperé que de una empresa tan importante como Telemundo me fueran a llamar para ser presentador de su morning show". De hecho, la propuesta para compartir plató con entre otros Adamari López y Chiky Bombom, causó una gran conmoción en su vida. "Fue una sorpresa el año pasado cuando me llamaron, y dije: 'bueno, démonos la oportunidad de aprender, de crecer, de hacer algo nuevo'. Cuando llegué acá les pregunté: '¿Qué quieren que haga también con mi tema actoral? Te queremos potencializar en la conducción, que seas una imagen fuerte de nuestro canal en la conducción, vamos a pensar más adelante el tema actoral', entonces me encanta porque es algo nuevo para mí'", contó. "Estoy aprendiendo, lo disfruto, creo que llego al público de una manera diferente, no quiere decir que la parte actoral no exista más simplemente está en pausa, más adelante llegará". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daniel Arenas y Daniela Alvarez Daniel Arenas y Daniela Alvarez | Credit: Deidra Wilson/LatinContent via Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images Así como ha logrado sus metas profesionales, ¿qué hay del plano personal? "Mis metas siempre son personales, de yo mismo crecer, de yo mismo mejorar en mis errores', dijo el histrión, quien no ha dicho abiertamente si aún mantiene una relación sentimental con la modelo colombiana Daniela Álvarez -con quien se dejó ver la última vez en julio- . "En este momento estoy concentrado en mi presentación, estoy concentrado en la conducción, quiero crecer más, quiero aprender más, quiero tener más espacios, que también yo sé que la empresa me los va a dar; entonces esa es mi meta profesional, seguir creciendo en la parte de presentación, conducción y el día de mañana no se qué me depare. De repente tengo un show propio, de repente y presento otros programas importantes, pero la parte actoral siempre va a estar en mí" y finaliza. "Creo que hoy en día también desempeño un rol, así no sea en un personaje pero también desempeño un rol muy bonito en este programa, con mi esencia, entonces la parte actoral está ahí, siempre está presente, vigente".

