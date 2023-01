¡Daniel Arenas da un beso de telenovela a su compañera Adamari López en pleno show! Los co-presentadores de Hoy día dispararon la temperatura y la ternura con este beso en los labios, propio de una escena de novela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana, Daniel Arenas y el programa Hoy día hacían el anuncio que muchos esperaban: ¡el actor es el nuevo co-presentador del show! Una incorporación que ha sido muy aplaudida por el público, quien se ha mostrado encantado con este fichaje estrella de la temporada. Su llegada al show no solo ha emocionado a los televidentes, sino que también ha hecho disparar la temperatura por razones varias. Daniel Arenas y Adamari Lopez Daniel Arenas y Adamari Lopez | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de ser considerado por muchas espectadoras un hombre de lo más apuesto, también demostró ser todo un galán de novela gracias al beso en pleno directo que le dio a su compañera, Adamari López. Los compañeros vivieron un momento de lo más romántico al mostrar cómo es un buen beso de telenovela delante de sus colegas y, por supuesto, su público. "Todo menos con lengua", dijo Arenas al ser preguntado sobre cómo eran los besos en las series. El artista no se lo pensó dos veces y tomó Adamari para suavemente para protagonizar la romántica escena. En realidad todo surgió al intentar parodiar la escena que Aylín Mujica y Antonio Carmona vivieron en La casa de los famosos para mostrar al resto de habitantes cómo era un beso de novela. El beso, elegante y de lo más respetuoso, causó los gritos y las carcajadas de sus compañeras de programa. ¡Qué momento!

