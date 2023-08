Daniel Arenas asegura que se le apareció la Virgen de Guadalupe: "No me abandona" Resultó una sorpresa que Daniel Arenas revelara un milagro de la Virgen de Guadalupe. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Daniel Arenas dio a conocer que es un hombre muy religioso que cree en Dios y ha sido muy importante en su vida. Ante esa revelación pública, el actor decidió dar a conocer que una vez, en México, se le apareció la Virgen de Guadalupe que es uno de los símbolos del catolicismo más importante en ese país. "Esa imagen fue cuando llegué a México, yo no conocía, debo confesarlo, a la virgencita. Sabemos que es alguien muy especial para muchos, hay quienes no creen en ella y yo creo fielmente en ella", relató Arenas en el programa estadounidense de televisión Hoy día (Telemundo). "Esto es una cosa espectacular que me pasó hace unos años, la virgencita se me apareció en un recibo en una cafetería a la que fui. Guardé mis cosas y cuando llegué a mi casa en México me encontré con la imagen de la virgen y desde ahí no me abandona". Esa situación hizo que su fe fuera aún mayor; incluso, asegura que Dios le ha dado apoyo a todos sus parientes y ha estado con ellos en los momentos más difíciles de su vida. Daniel Arenas, a diferencia de muchas personas, no teme con hablar abiertamente sobre sus creencias y las considera motivo de orgullo. Daniel Arenas Daniel Arenas | Credit: Instagram Daniel Arenas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Siempre ha estado pendiente de mi familia, cuando hemos tenido temas de salud nos ha ayudado mucho y yo pienso que eso lo hace la fe, cuando tiene la fe inquebrantable Dios siempre está con uno acompañando".

