Dania Méndez, de La casa de los famosos, sufre dolorosa pérdida: "Vuela alto" La exparticipante compartió la triste noticia, razón por la que se ausentó de la gala. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este viernes, la gala de La casa de los famosos estuvo de lo más candente. Pero se extrañó a una de sus habituales: Dania Méndez. ¿Por qué no estuvo en el programa estando a las puertas de la gran final? El motivo de su ausencia es uno de peso que la propia protagonista compartió en sus redes sociales. Una dolorosa pérdida personal la obligó a quedarse con su familia. La influencer mexicana dio a conocer la muerte de una de las personas más especiales e importantes de su vida. Lo hizo con una imagen conmovedora y un mensaje de despedida en sus historias de Instagram. Dania Méndez Dania Méndez | Credit: Instagram Dania Méndez "Te recordaré con esa risa, a carcajadas, con esa sonrisa y ese amor que siempre tenías par tu familia", comienza el sentido escrito de la que fuera expulsada de LCDLF. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su tía del alma fallecía esta semana dejando un gran vacío en todos los que la amaron, pero también un gran ejemplo de vida. "Gracias tía por tanto aprendizaje, por ser una guerrera, una madre, una hermana, una hija y tía maravillosa. Vuela alto", escribió. Dania Méndez Dania Méndez sufre triste pérdida | Credit: IG/Dania Méndez Dania Méndez Dania Méndez | Credit: IG/Dania Méndez La exparticipante de La casa de los famosos estuvo arropada por los suyos y recibió mensajes de apoyo y cariño en este difícil momento. Especialmente atentos estuvieron sus fans, quienes rindieron homenaje a su tía y compartieron entrañables escritos e imágenes para animar a Dania.

