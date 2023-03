¡Dania Méndez regresa a La casa de los famosos y así fue su recibimiento!

"Yo te idealicé, tenía ganas, le metía, yo me hice mis temas yo solo también, no es culpa tuya nada más si uno se siente mal, yo tenía la mejor disposición... Pero el cuarto paso sirvió porque tú viste el futuro ya, y no, ni fuera ni adentro ni en ningún lado... Yo solo fui el que se volvió otra vez a enrolar... Si me quedo, te quiero mucho, te tengo un gran aprecio, me hubiera gustado muchas cosas de ti, qué bueno que me has dicho una vez más que tú no sin ni siquiera haberlo intentado, pero al menos uno ya sabe que no", reflexionó Arturo ante la atenta mirada de su interlocutora y reconociendo sus sentimientos por ella.