Claro que me veo como actriz y me veo en telenovelas y en series. Creo que si uno no sale de la zona de confort entonces a qué vienes. La actuación es una parte en mí que me falta todavía por desarrollar. Estudié muchos meses actuación, un año, pero en esta carrera no dejas de aprender y al final del día tengo que prepararme para poder llegar a hacerlo con todas las ganas, con toda la actitud. Pero claro que quiero y me voy a preparar. A mí no se me cierran las puertas, yo voy a tocar puerta donde sea. El arte, el medio siempre ha sido algo donde yo me vi y aquí estoy y voy a abarcar todas las ramas que se necesiten para cumplir mis sueños.