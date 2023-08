Dania Méndez es operada y cuenta por qué terminó en el quirófano: "Es una necesidad" La influencer y modelo explicó entre lágrimas a su público qué la obligó a ser intervenida quirúrgicamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dania Méndez se conectó con sus seguidores para hacerles un anuncio importante sobre su salud y su actual estado. La influencer y exparticipante de La casa de los famosos dio a conocer la poderosa razón que la obligó a entrar en quirófano. Un motivo que, aunque es estético, fue involuntario. Al sentirse mejor, detalló en sus redes sociales a través de historias y, posteriormente, un en vivo, lo que había pasado. Su participación en Los 50 le ha dejado momentos inolvidables, pero también situaciones inesperadas como la más reciente. Un fortísimo golpe en el pecho fue el desencadenante de este ingreso en el hospital. Dania Méndez Dania Méndez | Credit: IG/Dania Méndez "El silicón salió roto. ¿Dónde me lo hice? En el golpe que tengo, en la competencia que tengo en mi feed. Estuvo muy fuerte ese golpe. Me quedé sin aire un ratote porque donde estaba el tótem era de metal y se me puso en el pecho, la mitad de esta bubi. Duré mucho tiempo con la bubi así", explicó con detalle en sus historias. Una escena que no pasaron por Los 50, y que no termina de entender por qué, pero que prefiere dejar atrás para recuperarse y ponerse bien. Dania acudió al cirujano de las estrellas, el doctor Luis Gil, para retirarse los implantes de pecho. El del golpe estaba dañado, así que hubo que quitar los dos y ponerlos nuevos. Después de 10 años, la modelo reconoce que también era un buen momento para hacerlo. @@daniamendezoficial Más tarde, ya en conversación con sus fans, reconoció que, al estar ya en el quirófano, aprovechó para hacerse una liposucción. Así lo explicó. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para mí es muy fuerte porque yo he venido trabajando en las estrías, creo que son inseguridades al final del día, pero bueno, esta bubi no fue una inseguridad, fue una necesidad. Y quizá la lipo no era tan necesaria, con ejercicio lo pude haber hecho porque me gusta el ejercicio, porque soy fuerte, porque me gusta el deporte, pero obviamente aproveché y le dije al doctor y al anestesióloga que, si me tengo que operar las bubis, ¡pues de una vez! Hágame todo, confío en ti", expresó entre lágrimas. A pesar de todo, Dania reconoció sentirse bien y de haber estado en las mejores manos para este proceso de cambio. A su lado, también estuvo su madre, quien no se separó ni un segundo de ella, como también sus amigos más cercanos. ¡Pronta recuperación!

