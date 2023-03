Dania Méndez rompe en llanto al salir Arturo Carmona de La casa de los famosos Dania Méndez llora al ver que Arturo Carmona sale de La casa de los famosos. Mira lo que le dijo la influencer al actor mexicano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dania Méndez no pudo contener las lágrimas con la salida de Arturo Carmona en La casa de los famosos. La influencer mexicana se mostró triste con la despedida del actor mexicano del reality show. "Gracias por todo", dijo ella rota en llanto. "Gracias por siempre estar para mí, por entenderme", le dijo al galán de telenovelas, que mostró su interés romántico por ella, aunque ella pidió "su espacio". "Fue muy bonito compartir contigo. Me vas a hacer mucha falta, nos vemos allá afuera", le dijo a Carmona, quien hasta pensó en boda e hijos con la influencer tras sentir una gran química entre ambos en el reality show. Los otros concursantes quedaron en shock con la salida del ex de Alicia Villareal. Muchos expresaron que pensaron que Carmona sería ganador o al menos finalista de La casa de los famosos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Arturo Carmona y Dania Mendez Arturo Carmona y Dania Mendez | Credit: Victor Chavez/Getty Images; Mezcalent.com Arturo Carmona habló de Dania al salir del show. "Sí sentí amor, interés por ella. No me atrevo a decir que estoy enamorado, pero creo que tal vez estaba en camino a serlo. Siempre me preocupó, siempre me llamó la atención en todos los sentidos. Es una persona que para mí vale, le tengo un gran cariño". ¿Ve posible un romance entre ellos cuando Dania también salga del reality show? "Se podría dar, creo yo, no lo sé", dijo Carmona. "Hay que intentarlo, hay que irnos al paso uno a ver si es posible o no".

