La familia de Dania Méndez reacciona a escándalo en Big Brother Brasil La familia de Dania Méndez reaccionó al comportamiento del luchador de UFC Antonio Carlos Jr. 'Cara de Sapato' con Dania en el reality show Big Brother Brasil. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El comportamiento del luchador de la UFC Antonio Carlos Jr. —mejor conocido como 'Cara de Sapato'— con Dania Méndez en el reality show Big Brother Brasil causo indignación. El luchador fue suspendido del reality show por robarle un beso a Dania y supuestamente aprovecharse cuando ella estaba pasada de tragos. "Sabemos que ciertas actitudes no pueden suceder ni siquiera en broma. Por lo tanto, nuestras más sinceras disculpas a Dania y a su familia por los acontecimientos", dice el comunicado de Big Brother Brasil. El artista MC Guimê y el luchador Cara de Sapato, fueron sacados del show. Según reportes, MC Guimê acarició la espalda de Dania sin su consentimiento, mientras que Sapato "forzó un beso y avanzó sobre ella en la cama del dormitorio". "Cara de Sapato y MC Guimê quedan eliminados de Big Brother Brasil", anunció este jueves el presentador del reality show brasileño, Tadeu Schmidt. La familia de la influencer mexicana —que se robó el corazón de Arturo Carmona en La casa de los famosos— reaccionó a este incidente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dania Mendez Credit: (Victor Chavez/Getty Images) Los familiares de Méndez no se quedaron callados ante lo sucedido. "De todo corazón deseamos agradecer infinitamente a todas las personas que están apoyando a Dania con tanto amor, sororidad y comprensión", dice un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de la influencer mexicana. "Gracias a la producción de Big Brother Brasil y La casa de los famosos USA por cuidarla y protegerla a ella y a todas las mujeres en ambos proyectos. A ambas producciones, gracias por el mensaje tan grande de respeto hacia la mujer que están dando al mundo entero", añade este mensaje. "Estamos tranquilos de saber que Dania se encuentra bien y protegida todo el tiempo. Nuestro corazón para todo el publico de ambos países, a sus compañeros en Brasil por estar con ella y apoyarla en este momento", concluye la familia de Méndez.

