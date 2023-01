El futbolista Dani Alves ingresa en prisión tras ser acusado de agresión sexual El futbolista brasileño Dani Alves, uno de los más laureados de su deporte y actual jugador de los Pumas de México, fue detenido por la policía de Barcelona tras ser acusado por una joven de 23 años de agresión sexual. Un juez decretó su ingreso en prisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dani Alves Dani Alves | Credit: Stephen Nadler/ISI Photos/Getty Images El futbolista brasileño Dani Alves ha ingresado en prisión tras ser detenido por la policía de Barcelona tras ser acusado por una joven de 23 años de una presunta agresión sexual en un club nocturno el pasado 30 de diciembre. De acuerdo con varios medios de prensa, luego de que el futbolista fuera detenido este viernes por los Mossos d'Esquadra, un juez decretó su ingreso en prisión preventiva y sin fianza, tal como solicitaba la fiscalía. Según el periódico catalán La Vanguardia, el exjugador del FC Barcelona llegó a la comisaría a primera hora de la mañana y salió sobre las 10 a.m., hora local, en un coche policial para ser trasladado a los juzgados. Dani Alves Dani Alves | Credit: Zhizhao Wu/Getty Images El pasado 2 de enero, una joven presentó la denuncia en la que acusa a Alves en la que lo acusaba de haberla agredido seuxualmente en la discoteca Sutton de Barcelona el 31 de diciembre. En el momento en que habrían sucedido los hechos, la joven contactó a los encargados del local y la trasladaron a un hospital, como víctima de agresión sexual. En su declaración el viernes, la joven explicó que el acusado la violó en un pequeño lavabo de la zona VIP de la discoteca, que la obligó a practicarle sexo oral y que la abofeteó, además de insultarla, de acuerdo a La Vanguardia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el círculo cercano que acompañaba al deportista ha negado el incidente y dicho que Alves estuvo en ese lugar "poco tiempo" y que no "ocurrió nada". La esposa del jugador, Joana Sanz, colgó en redes un mensaje de apoyo a su esposo con la palabra "juntos" y una foto de sus manos entrelazadas. El propio Alves negó las acusaciones en un video enviado al canal español Antena 3. "Quiero negar todo, primero. Estuve ahí, en ese lugar, estuve ahí con más gente, pasándola bien", dijo. "Lo siento mucho, pero no sé quién es esta señora". El veterano defensa de 39 años, que actualmente juega en el Pumas de la Liga mexicana, formó parte de la selección brasileña en el pasado Mundial. Además de jugar con el Barcelona, también militó en el PSG francés y la Juventus de Italia, en una carrera cargada de triunfos que lo han hecho uno de los futbolistas más laureados.

