Dan por muerto a Chyno Miranda y su ex Natasha Araos rompe el silencio para aclararlo todo La ausencia del cantante venezolano tanto en las redes como en los escenarios ha desencadenado rumores muy desagradables para la familia que han decidido enfrentar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las habladurías acerca de la vida de Chyno Miranda siguen surgiendo incluso cuando no está en escena. Su alejamiento de las redes, de la música y de la vida pública, al menos temporalmente, ha tenido un efecto rebote y ha desencadenado dudas sobre su verdadero paradero. Entre otras cosas se ha puesto en duda si sigue vivo. Un cuestionamiento que le fue hecho a Natasha Araos, su exmujer, quien no tuvo reparo en romper el silencio sobre el que fuera su pareja y contar qué pasa. "¿Qué opinas de lo que ha salido en redes de que Chyno murió a causa de la enfermedad que ya viene tratando?", le preguntaron a la modelo en una serie de preguntas y respuestas que inició la venezolana con sus seguidores. Natasha no tuvo reparo en elegir esa pregunta, publicarla y contestarla con la verdad para que la gente sepa de una vez qué ocurre con el intérprete de "Andas en mi cabeza". "¡Qué absurdo! Pero bueno, me estoy enterando por ti. Yo no veo cosas de chismes ni me interesa, no pongo mi energía en cosas de mala vibra y creo que ustedes en este mundo de las redes tendrían que hacer lo mismo", replicó tranquila y negando tal barbaridad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace casi dos meses, el cantante pedía tiempo, paciencia y empatía en estos difíciles momentos para enfrentar la batalla personal y de salud que le ha tocado vivir. Solo así, recuperando fuerza y bienestar, podría regresar a ese lugar que ama tanto, el escenario, y darle todo a su público. "Les pido paciencia y energía para poder regresar a los escenarios y dar lo mejor de mí como siempre lo he hecho. Siempre saldrá el sol", expresó en una parte del escrito oficial. Desde aquel comunicado, Chyno se ha mantenido al margen de los medios y las redes centrado en sí mismo, su salud y recuperación. Aunque alguna vez se le ha podido ver en las historias de Natasha, han sido las mínimas. Lo importante es ponerse bien y regresar con más ganas y fuerza que nunca. Chyno Miranda Chyno Miranda | Credit: Instagram de Chyno Miranda Con este mensaje de la madre de su hijo, es evidente que el artista está bien, en el camino de su recuperación y ajeno a todo lo negativo que se pueda decir de él. Todo el ánimo y el cariño del mundo, ¡tu público te quiere y te espera!

