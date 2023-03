Dan detalles en España sobre el supuesto nuevo amor de Shakira: ¿Quién es él? La artista vuelve a ser noticia, esta vez por algo mucho más bonito y agradable. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira está feliz. Como ocurre con la llegada de la primavera, la artista está radiante, floreciendo y más que satisfecha con los logros profesionales que siguen dándose en su carrera. Pero, según la prensa española, hay algo más personal, aparte de sus dos hijos, que la tiene con una sonrisa especial. El periódico OK diario, asegura en sus páginas que la artista está de nuevo ilusionada en el amor. El medio ha dado detalles de la supuesta nueva persona que podría haberle devuelto las ganas de abrir su corazón. Aunque su foto en Nueva York junto a Carlson Daly levantó algunas sospechas, en realidad solo fue un encuentro casual de colegas. La persona a la que OK Diario se refiere es una distinta. Su información señala a un hombre que vive en Miami y con el que llevaría 4 meses viéndose en sus viajes esporádicos a la ciudad del sol. Shakira Shakira | Credit: (Photo by Gotham/GC Images) El medio español no ha querido dar más detalles de lo que han obtenido de sus fuentes. Por ahora son tan solo rumores de los que no hay ni confirmación por su protagonista, ni evidencias gráficas. Desde su ruptura con Gerard Piqué, la artista se ha centrado en su música y, sobre todo, en sus hijos, quienes le acompañaron recientemente a la Gran Manzana para participar en el show de Jimmy Fallon, donde interpretó por primera vez su hit con Bizarrap. Si tiene una nueva ilusión o no, está todavía en el aire. Lo que es un hecho es que Shakira sigue dándolo todo musicalmente. Su próximo tema llega junto a Manuel Turizo, con quien acaba de grabar el video en Barcelona, tal y como contó el fotógrafo Jordi Martín. Se llama "Copa vacía" y promete ser un nuevo bombazo.

