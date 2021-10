Se revelan detalles del día que Alec Baldwin disparó con arma de utilería que mató a Halyna Hutchins ¿Qué sucedió antes y después del accidente fatal cuando Alec Baldwin disparó con el arma de utilería cuando filmaba la película Rust? Todos los detalles aquí. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado jueves 21 de octubre, Alec Baldwin estuvo en el ojo del huracán tras darse a conocer que disparó con un arma de utilería mientras realizaba la película Rust; sin embargo, la pistola estaba cargada y ocasionó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien recibió un impacto en el pecho; mientras el director Joel Souza resultó herido. Ahora, se dan a conocer detalles sobre el día que ocurrió el incidente fatal. De acuerdo con el medio estadounidense CNN, David Halla, un asistente de dirección, entregó a Alec Baldwin una de las tres pistolas de utilería, que un armero colocó en un carro, y gritó "arma fría" antes de que el actor disparara, según un documento judicial. Dicha frase es la forma de indicar que el arma no tenía munición, de acuerdo con una declaración jurada de una orden de registro para el set de filmación presentada por la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe. Tambien, ha salido a la luz un audio que revela la llamada al 911 que realizaron miembros de la producción para solicitar ayuda. En dicha grabación, que fue retomada por el diario británico The Sun, se escucha a una de las supervisoras del guión de la película hablar. "Tenemos dos personas que accidentalmente recibieron un disparo en un set de filmación con un arma de utilería. Necesitamos ayuda inmediatamente", se puede apreciar en el mencionado audio. Alec Baldwin Credit: (Mark Sagliocco/Getty Images for National Geographic) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La persona de la línea de asistencia pide a la mujer que se tranquilice y le pregunta si del arma salió una bala real; lo cual, no respondió. "No puedo decirle eso. Tenemos dos heridos por unos disparos en una película", mencionó visiblemente asustada. Por otro lado, Joel Souza, quien fue herido en el hombro, realizó su primera declaración pública. "Estoy destrozado por la pérdida de mi amiga y colega Halyna. Era amable, vibrante, tenía un talento increíble, luchaba por cada centímetro y siempre me empujaba a ser mejor", expresó en un comunicado. Joel Souza Joel Souza | Credit: Jim Spellman/Getty Images Mientras tanto, diversos medios reportan que la policía continúa con las investigaciones y aún no hay implicados. Por su parte, Alec Baldwin ha mostrado su conmoción ante este lamentable hecho.

