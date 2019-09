Damayanti Quintanar sobre su rol en El secreto de Selena: "Una de las cosas más difíciles de mi vida"

Para cada actor, transformarse en un personaje amerita todo un reto, invertirle tiempo y empeño. Ahora, si el personaje requiere una transformación física por parte del actor, el reto es aún más grande.

Esa es la situación que atravesó Damayanti Quintanar, quien interpreta a Yolanda Saldivar en la nueva serie de Telemundo El secreto de Selena, basada en el libro de la periodista María Celeste Arrarás publicado en 1997, a solo dos años de la muerte de la Reina del Tex Mex.

Comprometida con su personaje, Damayanti tuvo que aumentar 40 libras de peso para parecerse a la persona que fuera la presidenta del club de fans de Selena. Pero no fue fácil subir de peso y ver su cuerpo cambiado durante el tiempo que duraron las grabaciones. “No me imaginé las repercusiones y también la incomodidad de yo verme y sentirme tan distinta”, contó la actriz a People En Español.

Quintanar puso hasta en riesgo su salud por lograr su meta de lograr caracterizar a Yolanda Saldivar y verse como ella detalle a detalle. “Es una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi carrera y en mi vida, diría yo”, confiesa.

Además, dice Quintanar que lo más difícil fue la manera en que fue afectada emocionalmente.

“Yo estaba consciente de que había cambiado mi cuerpo y era algo transitorio, pero sí me afectó emocionalmente. Yo no me sentía bonita, no me sentía atractiva, no me quedaba nada de mi ropa. Me costaba la parte social. Sentía que me tenía que justificar”.

