El jugador de fútbol americano Damar Hamlin es resucitado dos veces "Su corazón se paró y lo han resucitado en dos ocasiones", explicó Dorrian Glenn, el tío del defensa de los Buffalo Bills. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El defensa de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, tuvo que ser resucitado por segunda vez tras sufrir un paro cardíaco el pasado lunes en el campo durante un partido contra los Bengals. "Su corazón se paró y tuvieron que revivirle dos veces", explicó, Dorrian Glenn, tío del deportista, a CNN el pasado martes por la noche. Primero lo resucitaron en el campo antes de llevarle al hospital, explicó. "Y luego lo resucitaron una segunda vez estando en el centro médico." Damar Hamlin Damar Hamlin es resucitado 2 veces, según explicó su tío | Credit: (Photo by Megan Briggs/Getty Images) Glenn informó de la situación actual del jugador de fútbol americano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo sedaron para darle una mayor oportunidad de curarse mejor. Estamos tomándolo un día a la vez. Parece que tiende a la mejoría", explicó. Su tío también compartió con CNN que ahora los doctores esperan a que el joven de 24 años vaya retomando la respiración por su propio paso. Tanto él como el hermano pequeño de Damar, estaban viendo el partido cuando el terrible incidente tuvo lugar. "No soy de llorar, pero nunca he llorado tanto en mi vida. Solo saber que mi sobrino básicamente murió en el campo y lo regresaron a la vida, te parte el alma, es un puñetazo en las entrañas", expresó con gran dolor a la cadena. Para su familia, toca esperar y confiar en que reaccionará positivamente.

