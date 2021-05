Dalex quiere que acabe la violencia contra la mujer. “Es bueno usar tu voz para hacer algo positivo” Para Dalex utilizar su influencia como cantante también es importante; por ello, utiliza su música para combatir las agresiones a mujeres. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien Dalex ha sido conocido por temas que hablan de sensualidad y, en ocasiones, relaciones casuales con mujeres, eso no impide que también utilice la música y su influencia pública para pronunciarse contra la violencia que sufren las féminas. Considera es fundamental alzar la voz por causas importantes. "He hecho canciones, anteriormente, que han sido sobre empoderamiento de la mujer y todo eso [las letras] que es como más lindo", mencionó Dalex a People en Español. "Siempre voy a seguir aportando de este lado. Obviamente, mi trabajo es entretener al público, pero es bueno usar tu voz para hacer algo positivo porque uno tiene mucha gente que nos escucha, aprovecharlo también". El cantante, como el resto del mundo, ha vivido la pandemia durante varios meses. Considera que este momento en particular le dejó grandes aprendizajes a nivel personal. "En pandemia todos somos iguales", reflexionó. "Es algo triste porque muchas personas perdieron la vida con el coronavirus, pero, dentro de todo lo mal qué pasó, me enseñó a pasar más tiempo con mi familia y ha apreciar más a las personas que uno tiene alrededor", confesó. "Porque hoy uno está aquí y mañana no se sabe lo que pueda pasar". Dalex Credit: Aaron Davidson/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como muchos de sus colegas, Pedro David Daleccio Torres, su nombre real, tuvo tiempo para crear música. Así, ahora promueve su reciente sencillo titulado "Feeling", que forma parte de su reciente álbum titulado Unisex que será lanzado el próximo mes de agosto, donde mezcla el gospel con r&b. Considera que esta canción va a cambiar la forma de verlo como artista. "Me gusta innovar; no me gusta quedarme en un solo ritmo, siempre me gusta experimentar. Y quise hacer algo diferente a lo venía haciendo en todos sentidos: ritmo, letra, este tema trata más de desamor", explicó. "Ha gustado mucho el tema y eso es bueno porque me hace saber que a la gente también le gusta que, de vez en cuando, uno se salga de su zona de confort", agregó. "Con este tema le dejo saber a la gente que soy un artista bastante completo que no solamente hace reguetón sino diferentes estilos de música. Si tengo que hacer ranchera, algún día, también la hago o bachata, lo que sea. Con este tema le muestro al público que puedo hacer lo sea en cuanto a la música". Ahora, Dalex no solo está dando los toques finales a Unisex. También pretende, en un futuro próximo, realizar duetos en distintos géneros con cantantes como Romeo Santos, Marc Anthony, Camila y Luis Fonsi, entre otros. Además, tiene otros proyectos profesionales fuera de la música como crear una línea de ropa y posicionarse más en lo que ha actuación se refiere ya que "estoy saliendo en películas, por ahora latinas". Si embargo, eso no significa que deje de pelear por alcanzar su mayor anhelo. "Mis sueños siempre han sido los mismos desde que pequeño. Siempre tuve una meta de llegar a ser uno de los grandes en la música, pero no solo llegar sino mantenerme", concluyó. "Feeling" ya está disponible en todas las plataformas digitales de música y videos.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Dalex quiere que acabe la violencia contra la mujer. “Es bueno usar tu voz para hacer algo positivo”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.