"Me siento muy orgulloso de haber grabado estos temas solo", menciona Dalex sobre su producción musical realizada durante la cuarentena Las circunstancias adversas ocasionadas por la cuarentena le dieron a Dalex la razón perfecta para seguir creando y ahora muestra los resultados. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A solo unas semanas de haber lanzado su EP titulado Modo Avión, el cual se ha posicionado en los primeros lugares de la lista de Billboard, Dalex tuvo que resguardarse en casa ante la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el cantante aprovechó la cuarentena para crear y producir seis canciones que ahora componen su nuevo material que lleva por nombre 3 AM y cuya producción debió hacer, prácticamente, solo ante las circunstancias adversas. “Cuando empezó lo de la pandemia, pensé ‘vamos a hacer algo’. Y empezamos a trabajar; así, se dio un proceso muy natural y para mí fue una muy buena experiencia realizar estas canciones”, mencionó Dalex a People en Español. “Me siento muy orgulloso de haber grabado estos temas solo”. RELACIONADO: La historia detrás de Dalex: "Mi vida no fue fácil, dormí en la calle" Image zoom Joel De Leon “JD" Si bien el intérprete de “Perfume” se ha colocado como un importante exponente del género urbano y ha realizado mancuernas con Natti Natasha, Farruko, Anitta, entre otros, no descarta incursionar en diferentes géneros musicales; incluyendo, ritmos latinos para los que tiene en mente algunos colegas con quienes podría realizar colaboraciones. Además, ya planea su ingreso al mercado anglosajón con canciones totalmente en inglés. “Claro que me gustaría probar nuevos géneros, Me gusta mucho el R&B y quiero grabar algunas canciones de R&B en inglés”, agregó. “Me gustaría mucho grabar con Romeo [Santos] y con Marc Anthony”. Image zoom Cortesía de Dalex SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pedro David Daleccio Torres, nombre real del cantante, confiesa que “era un sueño” ocupar los primeros sitios en las listas de popularidad y darse cuenta de lo que ha logrado a una década de haber iniciado su carrera musical, ahora prefiere disfrutar del momento; sin embargo, eso no significa que tenga nuevas metas por cumplir como convertirse en actor. “No soy de hacer muchos planes a futuro. Me gusta vivir el día a día, pero si pienso en cosas que quiero hacer”, comentó. “Más adelante me gustaría trabajar en películas o televisión. Sé que necesito prepararme, por lo que será más adelante” Dalex celebra que los temas “Pa encima”, “Josial”, “Syrup de cherry”, “Deja vu”, “Cali King” y “Caos”, que componen 3 AM, pueden escucharse a partir de hoy en todas las plataformas digitales. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Close Share options

Close View image "Me siento muy orgulloso de haber grabado estos temas solo", menciona Dalex sobre su producción musical realizada durante la cuarentena

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.