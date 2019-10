¡Lupita D’Alessio revela que tuvo romances con mujeres! Lupita D'Alessio dejó a todos con la boca abierta al revelar que además de los romances conocidos durante su vida, también tuvo algunas experiencias con personas de su mismo sexo. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La historia amorosa y, algo tormentosa, con los hombres que pasaron por la vida de Lupita D'Alessio es por todos conocida; incluso, fue plasmada en su serie biográfica que transmitió por televisión. Sin embargo, era desconocido, hasta ahora, que la cantante tuvo un par de encuentros románticos con mujeres. "Tuve dos relaciones [con mujeres]; pero tuve ahí besitos, encuentros", reveló D'Alessio a Adela Micha en su programa de internet La Saga. "Si veía una mujer muy bella. Yo era una mujer preciosa, era una mujer muy bella; sí, repente ahí en el reventón se daba, besitos aquí, besitos allá y si claro [una relación íntima]". RELACIONADO: Lupita D'Alessio vs. Belinda: "No soy un aloca" Image zoom Mezcalent La intérprete de "Ni guerra ni paz" también fue enfática en aceptar que, si bien, tuvo dichas experiencias, no siente una atracción por las mujeres y que su preferencia, definitivamente, es por los hombres. "Había mujeres muy bellas que decías ‘¿haber?'", agregó."Probé de todo un poco [respecto al amor], claro. Plenamente, es plenamente". La también llamada Leona dormida asegura que después de sus tórridos romances con diversos hombres, ahora, ya no le interesa estar involucrada en una relación sentimental; aunque no niega que sí se han presentando oportunidades de tener una nueva pareja, pero prefiere rechazarlas y continuar en la soltería. "Ha habido personas, pero no, pinto mi raya", confesó. "No tengo ganas, ya perdí el ritmo, ya perdí la costumbre". Image zoom Newscom / Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lupita D'Alessio asegura que ahora "vivo feliz" y "hay plenitud"; por lo tanto, prefiere disfrutar de la tranquilidad que le han dado tanto años de trabajo. Quiere gozar su soledad, pero también de los momentos familiares al lado de sus hijos, nueras y nietos. Advertisement

