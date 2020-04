Entrevista Exclusiva: Así es la vida de Daisy Fuentes con su esposo Richard Marx Daisy Fuentes habló con People en Español sobre su nuevo podcast y su matrimonio con Richard Marx. Así es su vida junto al cantante. By Lena Hansen Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Daisy Fuentes ha encontrado la felicidad junto a Richard Marx, quien ella asegura es su gran amor. La modelo, empresaria y presentadora cubana —quien figuró este año entre las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español— habló con la revista sobre su matrimonio con el cantante estadounidense. "Después de 30 años enfocada en una linda carrera —que aún continúa— hoy el balance es fácil", asegura Fuentes. "Encontré el amor de mi vida hace solo 6 años. Sigo disfrutando mi trabajo, pero mi vida personal es mi prioridad". Fuentes y Marx se casaron en la víspera de Nochebuena en el 2015 en una romántica ceremonia en las montañas nevadas de Aspen, Colorado. Ambos son veganos y comparte su amor por los animales y la naturaleza. "Cuando necesito recargar y cuidarme tengo que pasar tiempo en la naturaleza", dice Fuentes. "Las montañas y el mar me motivan, es donde siento más conexión y creatividad". Image zoom (Photo by Denise Truscello/WireImage) SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La presentadora de la serie A New Leaf de NBC también nos contó sobre un nuevo podcast que hará junto a su esposo, con quien comparte su pasión por el arte. "Estoy comenzando un podcast con Richard Marx donde hablaremos un poco de todo —¡sin censura!— y tendremos invitados fascinantes, inesperados y sorprendentes", dijo Fuentes. Image zoom (Photo by Hollywood To You/Star Max/GC Images) Por su parte el cantante habló con el diario argentino La Nación sobre su vida con Fuentes. "Cuando te acostumbras a estar separado, no es una buena señal en una relación. Hicimos un pacto de nunca estar lejos por más de un par de días", dijo, asegurando que ella lo acompaña en sus giras y él también a ella cuando viaja por trabajo. Marx añadió que disfrutan a plenitud el tiempo juntos. "Mi esposa y yo amamos estar al aire libre. Nos encanta caminar por la playa, o pasear por la montaña. Otra actividad favorita es tomar un martini, cenar y conversar juntos", relató.

