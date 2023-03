Daisy Anahy, la esposa de Eduin Caz, se va sola a Europa tras disculpa pública del cantante Daisy Anahy, la esposa de Eduin Caz, se fue de viaje después de que el vocalista de Grupo Firme le pidiera disculpa durante un concierto. ¿Es posible una reconciliación? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduin Caz y Daisy Anahi Credit: Instagram/@anahydpg La influencer mexicana Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz, se fue de viaje. El vocalista de Grupo Firme reveló que está separado de la madre de sus hijos al hablar con la prensa en Premio Lo Nuestro, refiriéndoselo a ella como su "ex esposa". No se saben las razones por las cuales supuestamente están separados. La pareja, que espera su tercer hijo, comenzó su relación siendo adolescentes. Eduin Caz siempre ha agradecido el apoyo de Daisy antes de alcanzar la fama y fortuna, cuando luchaba por su sueño, y ha dicho que ella es parte esencial de su éxito. En un concierto de Grupo Firme en la Ciudad de México, Eduin le pidió perdón públicamente. "Ya perdóname chiquita preciosa, por favor", dijo el intérprete de temas como "Ya supérame", "El tóxico" y "En tu perra vida", reporta Univision. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Embarazada de su hija, Daisy recién viajó a Europa sin el cantante. En sus Instagram Stories, la influencer mostró un video llegando al aeropuerto de Boloña en Italia. Kenia Ontiveros, la esposa de Larry Hernández —quien es una gran amiga de Daisy Anahy— unió fuerzas con ella para lanzar la línea de cosméticos 'Anahy' inspirada en la esposa de Eduin Caz. Kenia también publicó un video en sus Instagram Stories llegando al aeropuerto de Frankfurt, en Alemania. ¿Será un viaje de ambas en Europa? "Todos necesitamos ese momento de oscuridad para ver qué es lo que realmente brilla en nuestras vidas", escribió Daisy Anahy a finales de febrero en Instagram. Eduin recién presumió en sus redes sociales que se compró un avión. ¿Será que va a buscar a su amada en esta nave color rojo pasión?

