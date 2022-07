Daisy Anahy, la esposa de Eduin Caz, muestra su nuevo rostro tras operarse la nariz Daisy Anahí, la esposa del cantante Eduin Caz, se realizó una rinoplastia y las redes sociales enloquecieron al ver el resultado. ¡Mira su nueva imagen! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduin Caz Credit: (Jason Koerner/Getty Images) Daisy Anahy, la esposa de Eduin Caz, acaparó miradas en Instagram al mostrar el resultado de una rinoplastia. La pareja del cantante de Grupo Firme se operó la nariz y compartió fotos de su nueva imagen con sus seguidores en Instagram. Daisy Anahy compartió una foto junto a su hijo, mostrando su nariz vendada. La influencer, nacida en Sinaloa, ha compartido todo el proceso de su cirugía y recuperación con sus casi tres millones de seguidores en Instagram. Daisy Anahy Eduin Caz Credit: Instagram/ @anahydpg La guapa mamá también compartió otra imagen con la nariz vendada con el mensaje: "Ella insoportable con nariz nueva en proceso" con un emoji de ojitos de corazón. Daisy Anahy Eduin Caz Credit: Instagram/ @anahydpg Su cirujano, el doctor Alan Burgos, también compartió una foto en su cuenta de Instagram de su famosa paciente, mostrando su progreso en la segunda semana tras realizarse la rinoplastia. Daisy Anahy Eduin Caz Credit: Instagram/ @anahydpg SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Al parecer ella está feliz con su nueva imagen y compartió los resultados en sus redes sociales, publicando una selfie. Daisy Anahy Eduin Caz Credit: Instagram/ @anahydpg Su esposo le escribió un amoroso mensaje en Instagram. "Te amo mi amor, te ves increíble", comentó Eduin Caz. Daisy Anahy Eduin Caz Credit: Instagram/ @anahydpg Si bien surgieron rumores de separación y de una supuesta infidelidad, Daisy Anahy recién compartió una foto con su esposo y sus hijos feliz de la vida, silenciando estos susurros de crisis. El propio Eduin Caz negó estos rumores en sus Instagram Stories en junio. "Ni me dejaron, ni la dejé y tampoco tengo una amante", afirmó, asegurando que su matrimonio seguía sólido. La pareja suele compartir fotos y videos en sus redes sociales de sus aventuras juntos, como lo bien que la pasaron en un concierto de Bad Bunny. Daisy Anahy Eduin Caz Credit: Instagram/ @anahydpg Su amiga Kenia Ontiveros, esposa del cantante Larry Hernández, también le escribió un mensaje de apoyo en Instagram. "¡Esaaa es mi amigaaaaa! Te vez mejor que nunca y se merecen todo lo bonito que les está pasando y más".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Daisy Anahy, la esposa de Eduin Caz, muestra su nuevo rostro tras operarse la nariz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.