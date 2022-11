Daisy Anahy, la esposa de Eduin Caz, arremete contra empleada de una aerolínea: los detalles Daisy Anahy, la esposa de Eduin Caz, tuvo una discusión con una empleada de una aerolínea y cuenta en sus redes sociales el mal rato que vivió en el aeropuerto de Sinaloa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduin Caz y Daisy Anahi Credit: Instagram/@anahydpg Daisy Anahy, la esposa del cantante Eduin Caz, se desahogó con sus seguidores en Instagram tras tener una discusión con la empleada de una aerolínea. El mal rato lo pasó en el aeropuerto de Sinaloa. La influencer mexicana, quien es la madre de los hijos del vocalista de Grupo Firme, mostró su indignación. "La voy a reportar por abusiva", contó ella en sus redes sociales, ya desde el avión, sobre esta empleada, quien aún no ha contado su version de los hechos. "Me dijo loca y me empezó a jalonear. Le dije: 'es que a mí no me estes tocando' y me apuntaba así con el dedo, y yo: 'es que no me apuntes'", recuerda Daisy de la discusión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daisy Anahy iba a volar a su casa desde Los Mochis, Sinaloa, cuando tuvo este desacuerdo. Según ella, todo pasó porque le pidieron pagar por una maleta que ya ella había pagado. Daisy dice que la empleada amenazó con llamarle a la Guardia Nacional. "Ya se nos bajó el coraje", dijo al llegar a su destino. "Ya estamos relajadas".

