Daddy Yankee derrite las redes con su rutina de ejercicios para perder peso. ¡Wow! El Cangri publicó una serie de videos en los que muestra una serie de ejercicios para bajar las libritas de más acumuladas en la cuarentena. ¿Quién se apunta? Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cuarentena por la pandemia de la COVID-19 ha servido para muchas cosas: reconectar con la familia, aprender a cocinar platos nuevos o poner la casa en orden. En el caso de Daddy Yankee el encierro ha significado ponerse en forma y cuidar de su salud. Día a día, el Cangri ha ido colgando videos de sus rutinas de ejercicio, que además de derretir las libritas de más también están derritiendo las redes con millones y millones de "vistas", tanto de sus seguidores como de muchos de sus colegas que aplauden su férrea disciplina. Tan solo el video que colgó este martes, en el que aparece subiendo unas escaleras en su jardín armado con unas pesas en cada puño, suma más de 3.6 millones de vistas. Otro video de la misma jornada en que muestra cómo salta la cuerda sobrepasa los 4.6 millones de vistas. Curiosamente, en la columna de comentarios aparecen halagos de Olga Tañón, Tito el Bambino y hasta del colombiano Carlos Vives. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La salud es algo sumamente importante para el artista puertorriqueño de 43 años. En el 2016, el intérprete de "Con calma" —y hoy por hoy una de las figuras más prominentes de la música pop en todo el mundo— reveló durante su aparición en el Festival People en Español la lucha que ha librado contra la hipoglucemia. Posteriormente, en una entrevista que concedió a Univision, explicó más al respecto de la enfermedad que tanto él como millones de personas padecen. "Bregando con la hipoglucemia, bregando con el azúcar que se agravó, la prediabetes y estamos ahora manejando todo esto, conociendo los cambios del cuerpo, cómo el azúcar sigue funcionando. Esto no era nuevo para mí porque llevo más de una década padeciendo de hipoglucemia, sino que ahora como subió de nivel, ahora es diferente”. Como indica él en su entrada: ánimo. Y a "quienes han subido de peso en esta cuarentena": hay que apuntarse a rebajar.

Daddy Yankee derrite las redes con su rutina de ejercicios para perder peso. ¡Wow!

