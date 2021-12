Daddy Yankee figura en la lista de personas que podrían testificar en el juicio de Raphy Pina El nombre del cantante fue leído al jurado en los preparativos para el juicio federal del empresario y pareja de la cantante Natti Natasha que se realiza en Puerto Rico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daddy Yankee y Raphy Pina Daddy Yankee y Raphy Pina | Credit: Emma McIntyre/Getty Images; Gustavo Caballero/South Beach Photo/Shutterstock El cantante Daddy Yankee podría ser llamado a testificar durante el juicio que se sigue en contra del empresario Raphy Pina Nieves en Puerto Rico. Así lo dieron a conocer este lunes múltiples fuentes luego de que se revelaran los nombres de los posibles candidatos a testificar el el proceso legal que se realiza en contra la pareja de la cantante Natti Natasha en un tribunal federal de Hato Rey. Francisco Besosa, juez federal que preside el caso, leyó el nombre del mencionado artista a los integrantes del jurado para determinar si entre ellos y los nueve testigos a llamar al juicio existe relación alguna. "No es si saben quiénes son, sino que realmente los conozcan", exclamó el magistrado en declaraciones reproducidas por el diario local Primera Hora. De acuerdo con dicha fuente el listado también incluye los nombres de Antulio "Kobbo" Santarrosa, el marionetista, comediante y actor de trás del popular personaje conocido como "La Comay" (TeleOnce), así como por lo menos cinco agentes del FBI. "[Estoy] positivo, positivo, tranquilo. Ya tú sabes, a dar la cara como siempre", expresó este lunes el acusado a dicho diario al hacer su llegada al tribunal. "El mundo completo me apoya, gracias a Dios". Natti Natasha y Raphy Pina el pasado mes de septiembre durante el Billboard Latin Music Week en Miami, Florida: Natti Natasha y Raphy Pina Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja de Natti Natasha enfrenta un cargo de posesión ilegal de armas de fuego y otro de posesión de un arma automática. Los cargos se desprenden de los hechos ocurrido el 1o de abril de 2020 cuando elementos del FBI allanaron una residencia propiedad de Pina Nieves en Caguas Real, Puerto Rico. Según fuentes oficiales el acusado estaba en posesión de una pistola tipo Glock de 9 milímetros modificada para disparar de manera automática, así como otra pistola Smith & Wesson calibre .40 y 526 municiones de varios calibres.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Daddy Yankee figura en la lista de personas que podrían testificar en el juicio de Raphy Pina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.