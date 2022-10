Conoce más a Jeremy Ayala, el guapo hijo de Daddy Yankee ¿Quién es Jeremy Ayala? El hijo de Daddy Yankee roba suspiros en las redes sociales, pero su corazón ya tiene dueña. ¡Conócelo más! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jeremy Ayala, el hijo del cantante Daddy Yankee, acapara miradas en las redes sociales y en su paso por alfombras rojas. El talentoso joven, conocido artísticamente como Jahmar, es productor musical y le apasiona la música urbana al igual que al Big Boss. En su paso por las alfombras de Premios Juventud y los Premios Tu Música Urbano Jahmar derrochó carisma y estilo. Iba acompañado de su esposa, la publicista e influencer puertorriqueña Andrea de Castro Ayala. En el 2021 Jahmar se casó con Andrea, su gran amor, la dueña de la agencia de comunicación De Castro Media, en una romántica ceremonia en Puerto Rico. La pareja inició su historia de amor en el 2019 y expresan su amor mutuo en las redes sociales. "Agradecido por todas las cosas que has hecho por mí. La única persona que me saca una sonrisa cuando estoy molesto", escribió Jeremy sobre su esposa en Instagram. Jeremy Ayala Credit: (Jose R. Madera/Getty Images) En su cuenta de Instagram, Jahmar tiene más de 370 mil seguidores, y comparte fotos con su esposa y con su familia, incluyendo su famoso papá, con quien tiene una cercana relación. Su madre, Mireddys González, mejor conocida como 'la jefa', también le profesa su amor, al igual que sus hermanas. Si bien Jahmar protege su privacidad y se mantiene alejado de los reflectores, el hijo de Daddy Yankee ya cuenta con su propia fanaticada.

