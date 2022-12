El hijo de Daddy Yankee y su esposa viajan a Tokio ¡Mira las fotos de escapada romántica! El productor musical Jeremy Ayala —hijo del reggaetonero Daddy Yankee— y su esposa, la publicista e influencer puertorriqueña Andrea De Castro Ayala, viajaron a Tokio. ¡Los detalles de sus vacaciones! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El productor musical Jeremy Ayala —conocido artísticamente como Jahmar— viajó a Tokio con su esposa, la publicista e influencer puertorriqueña Andrea De Castro Ayala. La pareja compartió en Instagram fotos y videos de su escapada romántica. "¿A dónde creen que vamos?", escribió la fundadora de la agencia de publicidad De Castro Media, que representa a artistas como Rauw Alejandro. "Vuelo de 18 horas", añadió Andrea junto un video con su amado en el aeropuerto. La pareja —que se casó en Puerto Rico en el 2021— se veía feliz de conocer esta fascinante ciudad y su cultura. Ambos compartieron un video en sus Instagram Stories caminando por Tokio de noche. Jeremy Ayala y Andrea De Castro Ayala, Premios Tu Música Urbano 2022 Jeremy Ayala y Andrea De Castro Ayala, Premios Tu Música Urbano 2022 | Credit: Jose R. Madera/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin duda esta aventura juntos es la mejor manera de cerrar el 2022 y cargarse de buena energía para el próximo año. Andrea compartió momentos memorables de su viaje como la visita a un jardín japonés, con un hermoso bonsai. Andrea de Castro Ayala Credit: Instagram/ Andrea de Castro Ayala La influencer puertorriqueña derrochó estilo con sus lentes verde neón. Andrea de Castro Ayala Credit: Instagram/ Andrea de Castro Ayala El productor y cantautor Tainy y su novia, la diseñadora Yasi Ayala, acompañaron a la pareja. Andrea de Castro Ayala Credit: Instagram/ Andrea de Castro Ayala Alejados del bullicio, los enamorados disfrutaron un momento zen tomando té verde. Andrea de Castro Ayala Credit: Instagram/ Andrea de Castro Ayala La pareja también compartió fotos de las impresionantes vistas de Tokio desde su hotel. Andrea de Castro Ayala Credit: Instagram/ Andrea de Castro Ayala ¡Qué disfruten mucho! ¡Buen viaje!

