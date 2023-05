La romántica declaración de Andrea de Castro Ayala a su esposo Jeremy Ayala, hijo de Daddy Yankee Jeremy Ayala, el hijo de Daddy Yankee, está de cumpleaños, y así lo celebró su esposa Andrea de Castro Ayala. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea de Castro Ayala felicitó a su esposo Jeremy Ayala con un romántico mensaje en Instagram. Jeremy, hijo del cantante Daddy Yankee, está de cumpleaños. "Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Hace casi 4 años atrás te topaste en mi camino y me enseñaste cosas que jamás había sentido. Gracias por cuidarme, valorarme, respetarme y escogerme para ser tu esposa", expresó ella sobre su pareja. "Agradezco a Dios por juntarnos en el camino y darnos a ambos la oportunidad de un amor como el nuestro, genuino y destinado. Te amo con mi vida, orgullosa de ti y todo lo que está por llegar para ti por tu esfuerzo y dedicación". Jeremy, conocido artísticamente como Jahmar, es productor musical y le apasiona la música urbana al igual que al Big Boss. Su esposa mostró la admiración que siente por él. "Dios no falla y nada más bonito que ver como todo lo que haz trabajado ha comenzado a dar los frutos que mereces. Feliz cumple chuchi, te amo mucho", concluyó la fundadora de la agencia de publicidad De Castro Media. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Andrea de Castro Ayala Jeremy Ayala Credit: Instagram/ Andrea de Castro Ayala "Agradecido contigo por vida", le respondió Jeremy a su esposa en Instagram. "Te amo mi reina". Andrea y Jeremy se casaron en el 2021 en la Isla del Encanto. Junto a su felicitación de cumpleaños, Andrea publicó fotos de momentos felices con su pareja como un día disfrutando en la piscina y otro día de playa. En sus redes sociales, la pareja comparte fotos de sus aventuras, como su viaje a Tokio y su paso por el festival de Coachella.

