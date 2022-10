Daddy Yankee revela cómo se encuentra su Raphy Pina en prisión: "A pesar de todo, las circunstancias, él está bien" El Cangri reveló cómo se encuentra el productor y empresario puertorriqueño, sentenciado a 41 meses de prisión en mayo pasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue uno de sus grandes amigos, su manejador y colaborador cercano. Y juntos vivieron el despegue del reguetón en el mundo entero. Es por eso que la relación entre Daddy Yankee y Raphy Pina se convirtió en centro de las miradas cuando surgieron los problemas legales para el productor y empresario puertorriqueño quien el pasado mes de mayo fue sentenciado a 41 meses de prisión en Puerto Rico. Ahora que El Cangri se encuentra de gira mundial para despedirse de los escenarios con su exitoso tour La última vuelta, dicha relación sigue saliendo a relucir, especialmente porque dicha gira estaba en su gestación cuando la pareja de la cantante Natti Natasha y padre de su hija, Vida Isabelle, aún permanecía en libertad. En entrevista reciente, Yankee abrió su corazón para explicar cómo se encuentra su amigo y para revelar lo complicado que ha sido para el empresario musical alejarse de los proyectos se realizaban juntos. "Ahora está siendo mucho más difícil para él", explicó el artista al diario puertorriqueño Primera Hora, al conceder una entrevista desde Chile. "[Pero] cuando hablamos, las pocas veces, él está superbien, una mentalidad firme". Daddy Yankee, Raphy Pina Daddy Yankee, Raphy Pina | Credit: Emma McIntyre/Getty Images for Rihanna's Savage X Fenty Show Vol. 3 Presented by Amazon Prime Video; Rodrigo Varela/Getty Images Daddy Yankee durante la parada que hizo su gira La última vuelta por Mohegan Sun, en Connecticut, en septiembre pasado: Daddy Yankee Mohegan Sun Credit: Cortesía Mohegan Sun SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es el carácter que Yankee conoce bien y que al parecer está sacando a flote a su amigo durante el encierro. "Raphy es un tipo fuerte, mentalmente hablando y a pesar de todo, las circunstancias, él está bien. Obviamente es el brother, se extraña, pero tengo que darle pa'lante, y él sabe que soy un tipo que voy en drive, que siempre me ha encargado de todo". El juez Francisco Besosa del tribunal federal de San Juan, Puerto Rico, sentenció en mayo pasado a Raphy Pina a una condena de 41 meses de privación de libertad, el equivalente a unos tres años y medio. El empresario también fue multado con $150,000 y tres años de libertad vigilada durante una audiencia que tuvo lugar en el tribunal ubicado en El Viejo San Juan.

