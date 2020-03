Daddy Yankee comparte foto nunca antes vista con su esposa en su aniversario de plata ¡Mira el romántico mensaje que el Big Boss compartió sobre su esposa en su aniversario de bodas! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante puertorriqueño Daddy Yankee celebró su aniversario de plata compartiendo una fotografía inédita junto a su esposa, Mireddys González. El ultra-privado intérprete de “Gasolina” sorprendió a sus más de 38 millones de seguidores en Instagram al colgar una imagen en la que él y González lucen como unos adolescentes. Además de la foto, el Big Boss escribió un tierno mensaje dedicado a su esposa en el que resalta cómo ella ha sido un regalo de Dios y la mejor compañera de vida que ha podido tener. “Una reina como la que Dios me regaló no la cambió por nada en el mundo. Hoy esta reina y yo cumplimos 25 años de casados. Quizás mis fans me conozcan por ser el mejor pero yo soy fan de ella y te puedo dar fe, que ella es la mejor”, dijo el cantante en el comentario que acompañó la foto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La misma fue compartida por González, quien también se refirió al amor y la admiración que siente por su esposo. “Hoy celebro junto a ti el amor que nos tenemos, gracias porque siempre has dado lo mejor de ti para hacerme feliz. Quiero apretar tu mano a los 100 años y decir: lo logramos”, escribió en su Instagram. La pareja comenzó a salir y contrajo matrimonio cuando ambos eran adolescentes. Ambos han mantenido su relación muy privada, salvo en algunas ocasiones que han compartido románticas fotos en plataformas sociales, en donde a González se le conoce como la “jefa”. Yankee y González procrearon tres hijos: Yamilette, Jeremy y Jesaaelys. Advertisement

