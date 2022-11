Esposa de Daddy Yankee publica foto del cantante cuando era adolescente ¡Tienes que verlo! Mireddys González, la esposa de Daddy Yankee, compartió una foto del reggaetonero cuando era adolescente y aún no era famoso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mireddys González alborotó las redes sociales al publicar una foto de su esposo Daddy Yankee cuando era un adolescente. La empresaria puertorriqueña deleitó a sus más de 1 millón de seguidores en Instagram con esta foto del recuerdo del Big Boss. "Cuando no sabía que sería el esposo de todas", escribió junto a la foto de Raymond Luis Ayala antes de ser famoso. La foto muestra a Daddy Yankee en su adolescencia, con el cabello más largo y rizado, en su foto de graduación. Mireddys y el cantante se conocieron cuando eran adolescentes en la Isla del Encanto, y desde entonces nació su historia de amor. "Lo más bello que yo tengo en mi vida es mi familia, sin duda alguna", dijo el astro puertorriqueño a People en Español. "Mi esposa y mis hijos es mi tesoro, la razón por la cual trabajo día tras día para tratar de que ellos tengo una mejor vida, de hacer un legado para ellos, que no tengan las dificultades que yo he pasado en esta vida". Mireddys González y Daddy Yankee Credit: Instagram / Mireddys González SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Ya llevan más de 26 años juntos! "Detrás del éxito de un hombre siempre hay una buena mujer", dijo Daddy Yankee en entrevista con Rashel Díaz en el programa Detrás de la fama de Telemundo. "Ella ha estado conmigo desde cero y se merece lo mejor de mí. Estuvo en esos momentos donde nadie creía en mí, no sabía lo que me deparaba el futuro. Ella me buscó por quien yo soy, por mi esencia", dijo sobre su esposa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Esposa de Daddy Yankee publica foto del cantante cuando era adolescente ¡Tienes que verlo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.